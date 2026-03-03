Ειδήσεις | Διεθνή

IAEA για Ιράν: Καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ

Τα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ, που στο παρελθόν βομβαρδίστηκαν, επλήγησαν στο πλαίσιο των ισραηλινοαμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων στη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) είναι μια από τις τρεις τέτοιες εγκαταστάσεις στο Ιράν που είναι γνωστό ότι λειτουργούσε όταν σημειώθηκαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

«Με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, η ΙΑΕΑ μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ορισμένες πρόσφατες ζημιές στα κτίρια εισόδου του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στη Νατάνζ. Δεν αναμένεται καμία ραδιολογική συνέπεια και δεν έχει ανιχνευθεί καμία πρόσθετη επίδραση στο ίδιο το FEP, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου», προστίθεται.

Η διαπίστωση της ΙΑΕΑ συμβαδίζει με αυτή που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το αμερικανικό think-tank "Ινστιτούτο Επιστημών και Διεθνούς Ασφαλείας" μετά τη δήλωση της Τεχεράνης ότι το εργοστάσιο στη Νατάνζ επλήγη την Κυριακή και την απάντηση της ΙΑΕΑ ότι τα όποια στρατιωτικά πλήγματα δεν ήταν μεγάλης κλίμακας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

