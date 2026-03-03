Wall Street: Πτώση 800 μονάδων για τα futures του Dow Jones

Την κατιούσα έχουν πάρει τα futures τοης Wall Street, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και ανησυχούν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Αναλυτικότερα, τα futures του Dow Jones χάνουν 863 μονάδες (-1,76%), στις 48.064 μονάδες, ενώ τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 129 μονάδες (-1,87%), στις 6.760 μονάδες. Τα futures του Nasdaq 100 καταγράφουν απώλειες 578 μονάδων (-2,33%), στις 24.444 μονάδες.

Η πτώση έρχεται έπειτα από την ιρανική επίθεση με drones που έπληξε νωρίτερα μέσα στην ημέρα την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες. Το Σαββατοκύριακο, οι κοινές στρατιωτικές επιδρομές ΗΠΑ–Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου συνέχισαν να εκτινάσσονται την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να διαταράξουν τις πετρελαϊκές υποδομές και να ωθήσουν υψηλότερα τις τιμές των καυσίμων τροφοδοτούν τους πληθωριστικούς κινδύνους. Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ -η σημαντικότερη παγκοσμίως θαλάσσια οδός διέλευσης αργού πετρελαίου- έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα πυρπολεί πλοία που θα επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 8%, όπως και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI.

Οι μετοχές πραγματοποίησαν εντυπωσιακό comeback τη Δευτέρα, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite να εξαλείφουν τις μεγάλες απώλειες και να κλείνουν ελαφρώς υψηλότερα. Αλλά και ο Dow Jones έκλεισε σημαντικά πάνω από τα χαμηλά της συνεδρίασης.

«Ιστορικά, αυτό που βραχυπρόθεσμα μοιάζει με γεωπολιτική κρίση, τείνει σε μεγάλο βαθμό να επιλύεται από την οπτική των αγορών μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, συνήθως οφείλεται σε μια οικονομική ύφεση που δεν προκλήθηκε από τη γεωπολιτική κρίση», ανέφερε σε σημείωμά του ο επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Carson Group, Ryan Detrick. «Πιστεύουμε ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει το ενδεχόμενο σύγκρουσης εδώ και έναν μήνα, κάτι που ενδέχεται να περιορίσει το εύρος περαιτέρω κίνησης και να οδηγήσει σε ταχύτερη ανάκαμψη όταν διαφανεί μια πιθανή οδός επίλυσης».

Ενόψει της Τρίτης, οι επενδυτές αναμένουν επίσης σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike και τον λιανεμπορικό όμιλο Target. Τριμηνιαίες ανακοινώσεις από την κατασκευάστρια ημιαγωγών Broadcom και τον κολοσσό αποθηκών με συνδρομητικό μοντέλο Costco αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.