Βρετανία: Σχέδιο αποστολής πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για την προστασία της βάσης Ακρωτηρίου

Η Βρετανία σχεδιάζει να στείλει ένα πολεμικό πλοίο για να υπερασπιστεί τη βάση της βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Ακρωτήρι της Κύπρου από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Οι Times ανέφεραν, επικαλούμενοι τρεις πηγές, πως ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι συναντήθηκε σήμερα με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς με τους οποίους συζήτησε την αποστολή του πολεμικού πλοίου Duncan στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Νωρίτερα σήμερα, το ΚΥΠΕ μετέδωσε ότι η Γαλλία σχεδιάζει να στείλει αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στην Κύπρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

