Πετρέλαιο: «Φωτιά» στις τιμές βάζει η Μέση Ανατολή - «Εκτοξεύεται» +9% το Brent

Σκαρφαλώνουν με γρήγορους ρυθμούς οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη με φόντο την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή η οποία μεγαλώνει ώρα με την ώρα το αίσθημα της ανησυχίας στις αγορές.

Σκαρφαλώνουν με γρήγορους ρυθμούς οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη με φόντο την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή η οποία μεγαλώνει ώρα με την ώρα το αίσθημα της ανησυχίας στις αγορές για περαιτέρω διακοπή του εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προκαλώντας ένα ανεξέλεγκτο disruption στις μεταφορές καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ενισχύονται 6,95 δολάρια, ή 8,91%, στα 84,65 δολάρια το βαρέλι, ξεπερνώντας το υψηλότερο επίπεδο που είχαν σημειώσει τον Ιούλιο του 2024 στα 82,80 δολάρια.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 6,15 δολαρίων, ή 8,7%, στα 77,45 δολάρια, αφήνοντας πίσω του το ιστορικό υψηλό των 76,02 δολαρίων του Ιουνίου.

Η επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει διευρυνθεί από τις πρώτες επιθέσεις του Σαββάτου, με το Ισραήλ να στρέφεται σήμερα εναντίον του Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές σε χώρες του Κόλπου και δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου συνήθως διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αποφεύγουν την πλωτή οδό, αφού οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν την κάλυψη για τα πλοία και οι παγκόσμιες τιμές μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Οι ανησυχίες αυξήθηκαν αφότου τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ανώτερος αξιωματούχος των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό και προειδοποίησε ότι το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να περάσει.

«Ενώ υπάρχουν ανησυχίες για τις ροές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, ένας μεγαλύτερος κίνδυνος για την αγορά θα ήταν το Ιράν να στοχεύσει πρόσθετες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο παρατεταμένες διακοπές», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν μια σοβαρή πυρκαγιά στο λιμάνι της Φουτζέιρα, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη. Από την έναρξη των επιθέσεων σε όλη την περιοχή, οι υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αρκετές χώρες έχουν κλείσει λόγω ζημιών ή ως προληπτικό μέτρο.

Το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, το Ισραήλ σταμάτησε την παραγωγή σε ορισμένα πεδία φυσικού αερίου, η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της και η παραγωγή στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχει ουσιαστικά σταματήσει.

Στις αγορές φυσικού αερίου, τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς, οι τιμές του βρετανικού φυσικού αερίου και οι ευρωπαϊκές και ασιατικές τιμές LNG σημείωσαν άνοδο. Οι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υψηλές τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αγορές επικεντρώνονται στον αντίκτυπο της κλιμακούμενης σύγκρουσης.

Η Bernstein αύξησε τη Δευτέρα την εκτίμησή της για την τιμή του πετρελαίου Brent το 2026 στα 80 δολάρια το βαρέλι από 65 δολάρια, αλλά δήλωσε ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 120-150 δολάρια σε μια ακραία περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από 11% στα 3,22 δολάρια το γαλόνι, αφού έφτασαν στο υψηλό δύο ετών τη Δευτέρα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βενζίνης αυξήθηκαν κατά 5% στα 2,49 δολάρια το γαλόνι.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης σημείωσαν άνοδο 13% στα 997,80 δολάρια ανά μετρικό τόνο, αφού σημείωσαν άνοδο 18% τη Δευτέρα.