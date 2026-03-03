Γάλλος ΥΠΕΞ: Έχουμε δικαίωμα επέμβασης στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσουμε τους συμμάχους μας

Η Γαλλία έχει το δικαίωμα επέμβασης στη Μέση Ανατολή για να προστατεύσει τους συμμάχους της, αν αυτοί της το ζητήσουν, δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Γάλλος υπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν διπλωματικές διαβουλεύσεις εν εξελίξει για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων σειράς χωρών με την αρωγή της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ το Κουβέιτ και ο Λίβανος. Ερωτηθείς ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό αν η Γαλλία κάνει χρήση των αεροσκαφών Rafale για την αντιμετώπιση των drones, αρκέστηκε στην απάντηση οτι αυτά τα αεροσκάφη και οι Γάλλοι πιλότοι τους δραστηριοποιούνται για την προστασία του εναέριου χώρου πάνω από τις βάσεις της Γαλλίας στην περιοχή.

Ο Γάλλος υπουργός ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των Γάλλων πολιτών που βρίσκονται σε 12 χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν εμπλακεί στην πολεμική κρίση, ανέρχεται σε 400.000 και ότι τουλάχιστον 25.000 εξ αυτών είναι περαστικοί. Ως προς τις δυνατότητες αναχώρησής τους από την περιοχή ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι γαλλικές αρχές εξετάζουν την πραγματοποίηση πτήσεων ούτως ώστε να βοηθηθούν οι πλέον ευάλωτοι εξ αυτών.

Στη διάρκεια της νύχτας ο γαλλοολανδικός αεροπορικός όμιλος Air France-KLM ανακοίνωσε ότι ματαίωσε τις πτήσεις του από και προς τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος κινδύνους ασφαλείας από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Η ασφάλεια των πελατών του και των πληρωμάτων του αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, πρόσθεσε ο όμιλος στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση προτού προχωρήσει σε επανάληψη των πτήσεών του.

Η Air France ακύρωσε τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ έως και την Πέμπτη. Η KLM, ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου, ακύρωσε τις πτήσεις του από και προς το Νταμάμ, το Ντουμπάι και το Ριάντ ως τις 9 Μαρτίου, όπως ανέφερε σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του που εκδόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Ο Γάλλος υπουργός χαρακτήρισε επίσης ουσιώδη και απαραίτητο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκφράζοντας την ευχή να συμβεί αυτό το ταχύτερο δυνατό.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ένωσης Γάλλων εφοπλιστών, είναι ακινητοποιημένα στην περιοχή - λόγω του κλεισίματος των στενών του Χορμουζ - περίπου 50 εμπορικά πλοία, τα οποία είτε φέρουν γαλλική σημαία είτε είναι γαλλικής ιδιοκτησίας.

Στο υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας λειτουργεί ομάδα διαχείρισης κρίσης η οποία μελετά καθημερινά τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας.

«Η Γαλλία δεν ενεπλάκη στη δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ»

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό είχε στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι για να συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν για την αποκλιμάκωση, αναφέρει το γραφείο του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών δεσμεύτηκαν στην επιδίωξη πολιτικής λύσης που θα εγγυάται την συλλογική ασφάλεια και θα λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες του ιρανικού λαού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπαρό «επανέλαβε την ευθύνη του ιρανικού καθεστώτος για την συνεχιζόμενη κλιμάκωση, μετά την αδικαιολόγητη επίθεσή του σε διάφορες χώρες στην περιοχή», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επίσης επέκρινε τις ιρανικές αρχές για την άρνησή τους να σεβαστούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα πυρηνικά προγράμματα, τις βαλλιστικές δραστηριότητες, την υποστήριξη σε μη κρατικές ένοπλες ομάδες και στην απόρριψη των καλή τη πίστει πολυμερών διαπραγματεύσεων.

Ο Γάλλος υπουργός επανέλαβε επίσης ότι η Γαλλία δεν ενεπλάκη στη δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δεν γνώριζε γι' αυτήν εκ των προτέρων. Οι χώρες «οφείλουν να δίδουν προτεραιότητα στους διεθνείς θεσμούς για την επίλυση διαφορών και, όπου χρειάζεται, τη χρήση βίας», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό διάλογο επί του θέματος αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ