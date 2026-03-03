Σύγκρουση στο Ιράν και ενεργειακό σοκ: Οι επιπτώσεις για την Ευρώπη

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό θα είναι ήπιες, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να κρατήσει τη νομισματική της πολιτική αμετάβλητη. Τα πράγματα θα αλλάξουν αν η διαταραχή στην παραγωγή ή στις θαλάσσιες μεταφορές LNG αποδειχθεί πολύμηνη.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας παραμένει το βασικό κανάλι μετάδοσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή προς την ευρωπαϊκή οικονομία, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Goldman Sachs, καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι καθαροί εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, επομένως επηρεάζονται άμεσα από αυξήσεις στις διεθνείς τιμές

Σύμφωνα με τον οίκο, οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό αναμένονται ήπιες, επιτρέποντας στην ΕΚΤ να κρατήσει τη νομισματική της πολιτική αμετάβλητη. Τα πράγματα θα αλλάξουν αν η διαταραχή στην παραγωγή ή στις θαλάσσιες μεταφορές LNG αποδειχθεί πολύμηνη.

Ο οίκος εξηγεί ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας επιδρά αρνητικά στο ΑΕΠ των περισσότερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Σε ορίζοντα τεσσάρων τριμήνων, μια αύξηση της τάξης του 10% στον μέσο όρο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτιμάται ότι θα μειώσει το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά 0,2%. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναμένεται μια επιβάρυνση της τάξης του 0,15%-0,3% στον γενικό πληθωρισμό και 0,03%-0,06% στον δομικό.

Βεβαίως, όπως τονίζουν οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs, η μετακύλιση των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας στις τιμές καταναλωτή δεν είναι γραμμική, αντιθέτως εξαρτάται από το μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και από το μέγεθος των αυξήσεων. Κατά συνέπεια, η επίδραση στον δομικό πληθωρισμό μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Νομισματική πολιτική ΕΚΤ

Η άνοδος των τιμών ενέργειας τείνει να έχει αντίρροπη επίδραση στη νομισματική πολιτική καθώς, αφενός αποδυναμώνει την οικονομική δραστηριότητα και, αφετέρου αυξάνει τον πληθωρισμό.

Αν η αύξηση των τιμών ενέργειας θεωρείται προσωρινή και οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν ελεγχόμενες, υπάρχει περιθώριο για τις κεντρικές τράπεζες να κρατήσουν τη νομισματική τους πολιτική αμετάβλητη.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Goldman Sachs διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για ανάπτυξη και πληθωρισμό και εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κρατήσει στάση αναμονής, καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται εντός στόχου και το επιτόκιο σε ουδέτερο επίπεδο. Αντιθέτως, αναμένεται να αντιδράσεις αν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας διαπιστωθούν δευτερογενείς επιδράσεις στον πληθωρισμό.

Τα σενάρια για το φυσικό αέριο

Η ανακοίνωση διακοπής της παραγωγής LNG στο Κατάρ μειώνει προσωρινά την παγκόσμια προσφορά LNG κατά περίπου 19%. Η Goldman Sachs στο βασικό σενάριο υποθέτει πλήρη διακοπή για δύο εβδομάδες και μερική αποκατάσταση για το υπόλοιπο του Μαρτίου, με πλήρη επαναφορά από τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, η διαταραχή αυτή οδήγησε, αρχικά, σε αύξηση του TTF κατά 37% στα 43 ευρώ/MWh.

Η εκτίμηση της GS είναι ότι η μείωση των ροών LNG προς τη βορειοδυτική Ευρώπη θα οδηγήσει το TTF Απριλίου 2026 στα 55 ευρώ/MWh, από 36 ευρώ προηγουμένως, με τον μέσο όρο για το β’ τρίμηνο να διαμορφώνεται στα 45 ευρώ/MWh.

Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας της διακοπής, εκτιμάται ότι το TTF θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 70 ευρώ/MWh, ενώ αν η πλήρης διαταραχή διαρκέσει πέραν των δύο μηνών, θεωρείται πιθανή κίνηση άνω των 100 ευρώ/MWh.

Οι εκτιμήσεις της GS, όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, βασίζονται στην υπόθεση ότι η διαταραχή θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Αν τα προβλήματα στην παραγωγή ή στις θαλάσσιες μεταφορές LNG διαρκέσουν περισσότερο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για τις τιμές ενέργειας και, κατ’ επέκταση, για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρώπη.