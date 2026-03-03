Πολιτική | Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί το ΥΠΕΝ με Motor Oil και ΕΛΠΕ

Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί το ΥΠΕΝ με Motor Oil και ΕΛΠΕ
Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του Υπουργού και του Υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου. Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε πως «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε εκεί, αλλά είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση».

Σταύρος Παπασταύρου
