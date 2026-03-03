Χατζηβασιλείου: Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κύπρου

«Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απειλούνται εμμέσως τα συμφέροντά της» αναφέρει Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απειλούνται εμμέσως τα συμφέροντά της» αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.

Και συνεχίζει: «Πού είναι τώρα οι πατριδοκάπηλοι που κατηγορούσαν Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει την Κύπρο στη τύχη της; Ας είμαστε σοβαροί αυτές τις στιγμές».