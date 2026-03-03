Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηβασιλείου: Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κύπρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηβασιλείου: Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κύπρου
«Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απειλούνται εμμέσως τα συμφέροντά της» αναφέρει Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Απόφαση εθνικής ευθύνης η αμυντική στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απειλούνται εμμέσως τα συμφέροντά της» αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.

Και συνεχίζει: «Πού είναι τώρα οι πατριδοκάπηλοι που κατηγορούσαν Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη ότι η Ελλάδα έχει αφήσει την Κύπρο στη τύχη της; Ας είμαστε σοβαροί αυτές τις στιγμές».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Νέα «βουτιά» στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Εξαϋλώθηκαν τα φετινά κέρδη του Γενικού Δείκτη

Μέση Ανατολή: Στο συρτάρι τρία μέτρα για την ακρίβεια

Πρωτοβουλία αυτοπεποίθησης από Αθήνα για την προστασία της Κύπρου - Και η Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραμμα της Γαλλίας

tags:
Κύπρος
Μέση Ανατολή
Τάσος Χατζηβασιλείου
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider