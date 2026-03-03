Το Ισραήλ έπληξε την ιρανική προεδρία και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα κατά της ιρανικής προεδρίας και των γραφείων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε το Σάββατο εναντίον του Ιράν.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ «η ισραηλινή (πολεμική) αεροπορία έπληξε και διέλυσε εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στο συγκρότημα της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολλά πυρομαχικά ρίφθηκαν στα γραφεία της προεδρίας και το κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας», του οποίου ηγείται ο Αλί Λαριτζανί, πρόσθεσαν στην ανακοίνωσή τους.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του ότι εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ και σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ, κατά την τέταρτη ημέρα σήμερα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Τα καταστροφικά μαχητικά drones των χερσαίων, αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του στρατού (...) στοχοθέτησαν στρατιωτικές ζώνες του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: Ισραήλ) στα κατεχόμενα εδάφη, όπως και τις βάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ», ανέφεραν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Shargh.

Παράλληλα εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στις πρωτεύουσες Ντόχα του Κατάρ και Μανάμα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά γειτονικών χωρών του στον Κόλπο.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στη Μανάμα, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς «το κοντινότερο ασφαλές σημείο».

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη Ντόχα.

