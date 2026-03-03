Μπρατάκος: «Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος ενέργειας και μεταφορών»

Τον Πρέσβη της Κροατίας στην Ελλάδα, κ. Aleksandar Sunko, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τον Πρέσβη της Κροατίας στην Ελλάδα, κ. Aleksandar Sunko, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος, στο πλαίσιο συνάντησης με αντικείμενο την ενημέρωση για την επικείμενη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ στις 28 και 29 Απριλίου 2026.

Ο κ. Sunko παρουσίασε τους βασικούς άξονες της φετινής διοργάνωσης και του Επιχειρηματικού Φόρουμ, οι οποίοι επικεντρώνονται στις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στη διάσταση των επενδύσεων και των διασυνοριακών συνεργασιών. Τόνισε ότι η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών αποτελεί ένα δυναμικό πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής σύγκλισης στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ευρύτερες γεωοικονομικές εξελίξεις στην περιοχή, οι προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – Κροατίας, καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξελίξεις στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ σημείωσε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα διαθέτει ισχυρή παρουσία και τεχνογνωσία στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας, της ναυτιλίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τομείς που συνδέονται άμεσα με τους βασικούς άξονες της Πρωτοβουλίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Σε μια περίοδο γεωοικονομικών ανακατατάξεων, η ενίσχυση των διασυνδέσεων, των υποδομών και της ενεργειακής συνεργασίας αποκτά στρατηγική σημασία. Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις παραγωγικές της δυνατότητες, ώστε να ενισχύσει τον ρόλο της ως κόμβος μεταφορών, ενέργειας και επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρωτοβουλίες όπως αυτή των Τριών Θαλασσών, δημιουργούν ένα πρόσφορο πεδίο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση συνεργειών που υπηρετούν ένα πιο ανθεκτικό και δυναμικό παραγωγικό μοντέλο».