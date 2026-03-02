Η EY Ελλάδος γιορτάζει 100 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Η EY Ελλάδος γιορτάζει έναν αιώνα ανθεκτικότητας, μετασχηματισμού και δημιουργίας ευρύτερης βιώσιμης αξίας για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της και όλα τα ενδιαφερόμενά της μέρη.

Το 2026 αποτελεί μία συμβολική χρονιά για την EY στην Ελλάδα, καθώς η EY Ελλάδος συμπληρώνει 100 χρόνια δραστηριοποίησης στη χώρα. Η εταιρεία γιορτάζει έναν αιώνα ανθεκτικότητας, μετασχηματισμού και δημιουργίας ευρύτερης βιώσιμης αξίας για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της και όλα τα ενδιαφερόμενά της μέρη.

1926-2026: Ένας αιώνας μετασχηματισμών

Μέσα από διάφορους μετασχηματισμούς, νομικές μορφές, συγχωνεύσεις και συνέργειες, η εταιρεία που σήμερα έχει εξελιχθεί στην EY Ελλάδος, ξεκινά το 1926. Σε έναν αιώνα γεμάτο προκλήσεις και ιστορικές μεταβολές, η EY παρέμεινε στην πρώτη γραμμή της αλλαγής, υποστηρίζοντας την ελληνική αγορά ως αξιόπιστος σύμβουλος, με γνώμονα την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

Σήμερα, καθώς η Ελλάδα επαναπροσδιορίζει το μέλλον της, η EY γιορτάζει έναν αιώνα δραστηριοποίησης στη χώρα, τοποθετώντας τον άνθρωπο, την τεχνολογία και την καινοτομία στο επίκεντρο κάθε αλλαγής.

Μία ιστορία ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας βιώσιμης αξίας

Ο μετασχηματισμός αποτελεί τον κοινό παρονομαστή της διαδρομής της EY και της σύγχρονης ιστορίας της χώρας – η συνεχής αλλαγή, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και ο επαναπροσδιορισμός για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας.

Μέσα από μία πορεία σε έναν αιώνα μετασχηματισμών, η ΕΥ Ελλάδος εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στη χώρα, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια τετραπλασίασε το ανθρώπινο δυναμικό της, σε περισσότερους από 2.800 επαγγελματίες, από 540 το 2015.

Παράλληλα, η ΕΥ Ελλάδος τα τελευταία 30 χρόνια ενίσχυσε το αποτύπωμά της σε όλη την επικράτεια, με γραφεία, εκτός από την Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο, ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργώντας ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης για νέους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Δημιουργώντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο

Συγχρόνως, η ΕΥ Ελλάδος συνεργάζεται στενά με την πανεπιστημιακή κοινότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας, έχοντας συστήσει στρατηγικές συμπράξεις με κορυφαία πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, που ενισχύουν τις δεξιότητες των φοιτητών και ερευνητών, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Με στόχο τη συμβολή στην κατανόηση και αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία και το επιχειρείν, η ΕΥ Ελλάδος δημοσιεύει τακτικά μελέτες και έρευνες για κρίσιμα ζητήματα, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ο μετασχηματισμός, η καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων, η επιχειρηματικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, και η ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά και για στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, η ναυτιλία, τα logistics και η αγροδιατροφή. Μόνο στη διάρκεια του ΟΕ 2025, η εταιρεία παρουσίασε επτά μελέτες.

Παράλληλα, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, η EY Ελλάδος στηρίζει την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής επίδρασης “EY Ripples”. Από το 2020, περισσότεροι από 1.700 εθελοντές της EY, σε όλη τη χώρα, υπολογίζεται ότι έχουν συνεισφέρει μέσω 158 πρωτοβουλιών, στη βελτίωση της ζωής 2,9 εκατ. συνανθρώπων μας. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχωρά ενεργά προς τη μείωση κατά 50% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το ΟΕ 2030.

Διαμορφώνοντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση

Κεντρικό ρόλο στην 100ετή πορεία της EΥ στην Ελλάδα, παίζουν οι άνθρωποί της. Η EY επενδύει στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσελκύει ανθρώπους με κορυφαίες δεξιότητες, και τους επιτρέπει να συνεργαστούν, να εξελιχθούν και να ηγηθούν, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας, που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς. Αυτή η προσέγγιση της EY Ελλάδος, έχει αναγνωριστεί και μέσα από διακρίσεις όπως Top Employer, Great Place Τo Work-Certified™, και Best Workplace in Professional Services & Consulting.

Η ΕΥ Ελλάδος γιορτάζει τα εκατό χρόνια παρουσίας της στη χώρα, μέσα από μία σειρά δράσεων, που θα κορυφωθούν με τα εγκαίνια των νέων της γραφείων στην Αθήνα, τα οποία αξιοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας, εξασφαλίζουν μία εξαιρετική και μοναδική εμπειρία συν-εργασίας και συν-δημιουργίας στους ανθρώπους της και τους πελάτες της, και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας της EY στη χώρα, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Το 2026 είναι μία χρονιά ιστορική και, συνάμα, συμβολική για εμάς, καθώς η EY φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στην Ελλάδα. Από την πορεία μας διαφαίνεται ότι η επένδυση στην τεχνολογία, την καινοτομία και, κυρίως, τον άνθρωπο, δεν αποτελούν απλώς προϋποθέσεις επιβίωσης. Είναι ο πυρήνας ενός διαρκούς μετασχηματισμού που εξασφαλίζει ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, και πάνω από όλα, τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, από κοινού με τους πελάτες μας και τους ανθρώπους μας. Και συνεχίζουμε!».