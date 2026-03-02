Τουρκία - Ιράν: Προσωρινή αναστολή διελεύσεων στα χερσαία σύνορα - Κανονικά το εμπόριο

Την προσωρινή αναστολή των καθημερινών διελεύσεων επιβατών στα συνοριακά περάσματα με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει έκτακτη κατάσταση και ότι οι εμπορικές ροές συνεχίζονται υπό έλεγχο.

Την προσωρινή αναστολή των καθημερινών διελεύσεων επιβατών στα συνοριακά περάσματα με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει έκτακτη κατάσταση και ότι οι εμπορικές ροές συνεχίζονται υπό έλεγχο.

Ο Ομέρ Μπολάτ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση στα συνοριακά περάσματα Γκιούρμπουλάκ, Καπίκιοϊ και Εσέντερε στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν και ότι οι καθημερινές διελεύσεις επιβατών έχουν ανασταλεί προσωρινά και από τις δύο πλευρές, χωρίς να διευκρινίζει ακόμη τον ακριβή χρονικό ορίζοντα του μέτρου.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, ο Μπολάτ δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία έκτακτη κατάσταση».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι το Ιράν επιτρέπει στους πολίτες του να εισέρχονται στη χώρα μέσω Τουρκίας, ενώ η Τουρκία επιτρέπει στους πολίτες της και σε υπηκόους τρίτων χωρών να εισέρχονται από το Ιράν, αλλά όχι σε Ιρανούς πολίτες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι εμπορικές δραστηριότητες συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

Ενισχυμένα μέτρα και επιφυλακή

Το τουρκικό υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή εξέταση της κατάστασης και έχει θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα.

Ο Μπολάτ ανέφερε ότι, κατόπιν αξιολογήσεων με τις αρμόδιες τελωνειακές μονάδες, εξετάστηκαν πρόσθετα μέτρα και σχέδια δράσης, ενώ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επιπλέον προσωπικού και της ενίσχυσης των υποδομών ελέγχου.

Ο ίδιος τόνισε ότι όλες οι αρμόδιες μονάδες βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη ροή του εμπορίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε πλήρη συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ