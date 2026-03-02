«Βουτιά» 4% στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Οι πιέσεις διαχέονται στο σύνολο του ταμπλό, ενώ είναι ενδεικτικό ότι στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών μόλις 3 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 114 που υποχωρούν. Έως και άνω του 5% οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 11:02

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν τη Δευτέρα μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στο κλίμα που διαμορφώνει η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Οι πιέσεις διαχέονται στο σύνολο του ταμπλό, ενώ είναι ενδεικτικό ότι στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών μόλις 3 μετοχές (ΕΛΠΕ, Δρομέας και Νάκας) εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 114 που υποχωρούν και 32 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί σχεδόν 2,5%, τον γαλλικό CAC40 να κινείται στο -2% και τον βρετανικό FTSE100 να σημειώνει απώλειες περί του 1%.

Όπως σχολιάζει η Berenberg, το βασικό ερώτημα για την παγκόσμια οικονομία είναι προφανές: Θα κλείσουν ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για διάστημα μεγαλύτερο των λίγων εβδομάδων;

«Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη και θα ενισχύσει αισθητά τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: μια παρατεταμένη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο των τιμών καταναλωτή στην Ευρωζώνη σχεδόν κατά 0,5% και να περιορίσει αναλόγως την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Διαβάστε ακόμα - Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε έως 13% το Brent - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, εκτιμά ότι ο Τραμπ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει μια διαρκή άνοδο των τιμών της ενέργειας που θα μπορούσε να τον βλάψει στο εσωτερικό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο». Εκτιμά, επίσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ για να αποτρέψει το Ιράν από το να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί επίσης να επιδιώξει διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ενδέχεται να ζητήσει από άλλους εξαγωγείς πετρελαίου να αυξήσουν την προσφορά, ώστε να αντισταθμιστεί εν μέρει μια πιθανή μείωση των ιρανικών εξαγωγών.

Οι προοπτικές για το ίδιο το Ιράν παραμένουν ασαφείς, ενώ το φάσμα των πιθανών πολιτικών εξελίξεων είναι ευρύ (παλαιό καθεστώς με νέα ηγεσία, αλλαγή καθεστώτος, περίοδος αναταραχής ή ακόμη και εμφύλιος πόλεμος). Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου θα μπορούσαν ακόμη και να αυξηθούν υπό ένα νέο καθεστώς και/ή στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ, εκτιμά ο Schmieding. Προσθέτοντας πως, σε κάθε περίπτωση, η ικανότητα του Ιράν να στηρίζει επικίνδυνες ένοπλες οργανώσεις στο εξωτερικό, όπως η Χεζμπολάχ ή οι Χούθι, θα πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με το διάστημα πριν από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο.

Στο ελληνικό ταμπλό, λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.206,07 μονάδες με απώλειες 3,14%, ενώ νωρίτερα βρέθηκε να υποχωρεί έως 3,95%.

Έντονα πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που περιορίζει τις απώλειες από 5,34% νωρίτερα σε 4,38% στις 2.453,71 μονάδες.

Ο τζίρος αυξημένος, καθώς μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 62,16 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ανοδικά κινείται μόνο η μετοχή της Helleniq Energy με κέρδη 0,96% στα 8,89 ευρώ.

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνει η Aegean υποχωρώντας 6,71% στα 12,80 ευρώ, ακολουθούν οι Optima και Viohalco με πτώση περί του 5,9%, ενώ σε ποσοστό 5,6% υποχωρούν Eurobank και Τρ. Πειραιώς.

Άνω του 5% οι απώλειες και για την ElvalHalcor στα 4,29 ευρώ, η ΕΤΕ κινείται στα 13,14 ευρώ με απώλειες 4,68%, η Alpha Bank υποχωρεί 4,17% στα 3,56 ευρώ, ενώ περί του 4,3% υποχωρεί ο τίτλος του ΔΑΑ στα 11,5 ευρώ.

Πτωτικά σε ποσοστό περί του 2,5% κινούνται επίσης οι Τρ. Κύπρου, ΟΤΕ, Jumbo και ΕΥΔΑΠ, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφουν οι τίτλοι των Τιτάν (-1,33%), ΟΠΑΠ (-1,08%), Coca-Cola HBC (-0,55%) και Motor Oil (-0,33%).