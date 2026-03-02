Θεσσαλονίκη: Πτώση τζίρου για την πλειονότητα των επιχειρήσεων στις χειμερινές εκπτώσεις

Επιβράδυνση της αγοραστικής κίνησης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των φετινών χειμερινών εκπτώσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως προκύπτει από την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τα αποτελέσματα της οποίας γνωστοποιήθηκαν με σημερινή ανακοίνωση.

Επιβράδυνση της αγοραστικής κίνησης καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των φετινών χειμερινών εκπτώσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως προκύπτει από την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τα αποτελέσματα της οποίας γνωστοποιήθηκαν με σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το 82,6% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κατέγραψε πτώση τζίρου κατά τις χειμερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το 8,7% ανέφερε αύξηση και ένα αντίστοιχο ποσοστό κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Περισσότεροι από τους μισούς από όσους μίλησαν για μείωση τζίρου έκαναν λόγο για απώλειες μεταξύ 11% και 20%, ενώ το 20% είδε τη μείωση να κυμαίνεται από 21% έως 30%. Παράλληλα, επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα του ΕΣΘ δήλωσαν ότι κατέγραψαν απώλειες άνω του 41%.

Τα ποσοστά των εκπτώσεων φέτος κινήθηκαν, σύμφωνα με τον Σύλλογο, σε σχετικά υψηλά επίπεδα, καθώς πάνω από τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις προχώρησαν σε εκπτώσεις άνω του 41%, ενώ σημαντικό ποσοστό κινήθηκε στο εύρος 21% έως 30% και 31% έως 40%.

Η μεγαλύτερη αγοραστική κινητικότητα καταγράφηκε κυρίως στο διάστημα από 12 έως και 31 Ιανουαρίου και από 2 έως 14 Φεβρουαρίου, ενώ αρκετοί έμποροι σημείωσαν ότι δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση στην ένταση της κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Η έρευνα καταγράφει και σαφή μεταβολή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, με τους εμπόρους να παρατηρούν ότι οι πελάτες αγοράζουν λιγότερα τεμάχια και στρέφονται κυρίως σε φθηνότερα ή απολύτως αναγκαία προϊόντα. Τα βασικά και αναγκαία προϊόντα ήταν εκείνα που, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΣΘ, σημείωσαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ περιορισμένο παρέμεινε το ενδιαφέρον για ακριβότερα είδη. Παράλληλα, αυξήθηκε η τάση σύγκρισης τιμών και η αναμονή για ακόμη καλύτερες προσφορές.

Ως βασικότερη πρόκληση για την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τον φορέα, αναδεικνύεται η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, ενώ σημαντικές πιέσεις ασκούν το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ο ανταγωνισμός από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Σε μικρότερο βαθμό αναφέρονται ο ανταγωνισμός από πολυεθνικές αλυσίδες και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Για το επόμενο τρίμηνο, οι επιχειρηματίες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την πορεία της αγοράς, με μερίδα αυτών να δηλώνει απαισιοδοξία, σημαντικό ποσοστό να τηρεί ουδέτερη στάση και μόλις λίγους να εμφανίζονται αισιόδοξοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ