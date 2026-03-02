Ρεύμα: Σημαντική αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο

Από τον Ήρων το χαμηλότερο τιμολόγιο για τον Μάρτιο.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων για τον Μάρτιο, καθώς οι πάροχοι ανακοίνωσαν αισθητά χαμηλότερες τιμές. Η μέση λιανική τιμή διαμορφώνεται στα περίπου 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 19 λεπτών τον προηγούμενο μήνα -επίπεδα που συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα του τελευταίου έτους, με βασικό μοχλό τη σημαντική πτώση στη χονδρική αγορά.

Η μέση τιμή, ωστόσο, δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα της αγοράς, καθώς μεγάλοι πάροχοι ανακοίνωσαν ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις. Ενδεικτικά, η ΔΕΗ τιμολογεί τις πρώτες 200 κιλοβατώρες στα 0,129 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η ΗΡΩΝ -που προσφέρει πλέον το φθηνότερο «πράσινο» τιμολόγιο- διαμορφώνει την τιμή στα 0,1125 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Με βάση τα τιμολόγια που είχαν ανακοινωθεί έως αργά το βράδυ από την πλειονότητα των προμηθευτών, οι μειώσεις για τον Μάρτιο διαμορφώνονται ως εξής: 7% για τη ΔΕΗ, 6% για την Protergia, 24% για την ΗΡΩΝ, 20,8% για τη NRG, 23,4% για το Φυσικό Αέριο, 24% για τη Volton και 34% για τη Ζενίθ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις προχώρησαν κυρίως οι εταιρείες που διατηρούσαν τις υψηλότερες χρεώσεις τον Φεβρουάριο. Αντίθετα, πάροχοι που είχαν ήδη εφαρμόσει σημαντικές εκπτώσεις τους προηγούμενους μήνες, όπως η ΔΕΗ, περιόρισαν τις νέες μειώσεις σε μονοψήφια ποσοστά.

Καθοριστικό ρόλο στις ανακοινώσεις έπαιξε η σημαντική πτώση -κατά 28%- της μέσης χρηματιστηριακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για τον Φεβρουάριο. Η τιμή διαμορφώθηκε στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, έναντι 108,67 ευρώ τον Ιανουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται σε συνδυασμό ισχυρών ανέμων (αυξημένη παραγωγή από αιολικά) και έντονων βροχοπτώσεων (ενισχυμένη υδροηλεκτρική παραγωγή).