H Πειραιώς δημιουργεί ψηφιακή αγορά για τους Έλληνες αγρότες

Με τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής αγοράς για τους Έλληνες αγρότες, η Πειραιώς, σε συνεργασία με την Wikifarmer, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που οι Έλληνες αγρότες προμηθεύονται βασικά είδη για την παραγωγή τους.

Με τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής αγοράς για τους Έλληνες αγρότες, η Πειραιώς, σε συνεργασία με την Wikifarmer, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που οι Έλληνες αγρότες προμηθεύονται βασικά είδη για την παραγωγή τους.

Πρόκειται για την πλατφόρμα FarmClick, ένα ψηφιακό marketplace που με τρόπο απλό και διαφανή δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να συγκρίνουν με αξιοπιστία τις τιμές και τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, εξοπλισμό και λύσεις έξυπνης γεωργίας, μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει πρόσβαση και σε χρηματοδοτικά προϊόντα της Πειραιώς. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας πλατφόρμας, οι προμηθευτές των ειδών αυτών ενισχύουν την εμπορική τους εμβέλεια και ψηφιακή παρουσία στην αγορά.



Η FarmClick αποτελεί μια στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στη Wikifarmer, η οποία έχει το 51% της εταιρείας και στην Πειραιώς που συνδυάζει την εξειδίκευση της πρώτης στα αγροτικά οικοσυστήματα με την ηγετική θέση και τη μακρόχρονη εμπειρία της Πειραιώς στη στήριξη και χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Ειδικότερα, η Wikifarmer είναι μια ελληνική εταιρεία αγροτεχνολογίας (agri-tech) με διεθνή δραστηριότητα. Διακρίνεται για την τεχνογνωσία στον αγροτικό τομέα, το ευρύ εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει και ένα ισχυρό marketplace που συνδέει τους παραγωγούς με τη διεθνή αγορά.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Πειραιώς συμβάλλει περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα της χώρας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες, πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής. Στο FarmClick ενσωματώνονται ασφαλείς επιλογές πληρωμής και πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις της Πειραιώς, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αξιόπιστη εμπειρία συναλλαγών.

Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, επιβεβαιώνει τόσο τη δέσμευση της Πειραιώς στη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα όσο και τη στρατηγική της επιλογή να εξελιχθεί πέρα από τα όρια της παραδοσιακής τραπεζικής, δημιουργώντας σύγχρονα ψηφιακά οικοσυστήματα που συνδυάζουν εμπορική δραστηριότητα, γνώση και χρηματοοικονομικά εργαλεία σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Μέσα από επενδύσεις που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των κλάδων της οικονομίας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, η Πειραιώς ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.