Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει, στις 12:00, τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στη χθεσινή του ανάρτησή για την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις σε Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».

«Σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

