Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τους επικεφαλής πρεσβειών και προξενείων σε Ιράν και Μέση Ανατολή

Τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή θα έχει, στις 12:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη χθεσινή του ανάρτησή για την εβδομαδιαία ανασκόπηση ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις σε Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή».
«Σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό προϋποθέτει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία, ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή. Η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο πρωθυπουργός.