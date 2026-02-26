Warner Bros: Οι δημοφιλείς σειρές του HBO Max δεν κατάφεραν να αποτρέψουν πτώση 6% στα έσοδα τριμήνου

Μειωμένα κατά 6% έσοδα εμφάνισε το τελευταίο τρίμηνο η Warner Bros Discovery εξαιτίας της πτώσης στις παραδοσιακές επιχειρήσεις της τηλεόρασης και του κινηματογράφου και μάλιστα σε μια περίοδο που η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολέμου προσφορών.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η Warner Bros δεν έκανε καμία αναφορά στις συζητήσεις της με την Paramount Skydance, η οποία πρόσφατα έκανε νέα πρόταση εξαγοράς που απειλεί να ανατρέψει την ήδη υπάρχουσα συμφωνία εξαγοράς της Warner από το Netflix. Η Paramount δελέασε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα, εγείροντας την πιθανότητα μιας βελτιωμένης χρηματικής προσφοράς.

Τα συνολικά έσοδα της Warner Bros ανήλθαν σε σχεδόν 9,5 δισ. δολάρια, σε ευθυγράμμιση με την εκτίμηση των αναλυτών που ρωτήθηκαν από την LSEG. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε 3,5 εκατομμύρια συνδρομητές streaming μέσα στο τρίμηνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της παγκοσμίως στους 131,6 εκατομμύρια.

Τα έσοδα του streaming αυξήθηκαν κατά 5% στα σχεδόν 2,8 δισ. δολάρια, ωστόσο τα προσαρμοσμένα κέρδη μειώθηκαν κατά 4% στα 393 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας του τερματισμού μιας συμφωνίας διανομής κερδών.

Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις της Warner Bros. υπέστησαν πλήγμα, με τα προσαρμοσμένα έσοδα για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο να μειώνονται κατά 23% στα 728 εκατομμύρια δολάρια.

Το κινηματογραφικό στούντιο, το οποίο κυκλοφόρησε εννέα ταινίες που βρέθηκαν στην κορυφή του box office στις αρχές του 2025, δεν είχε σημαντικές κινηματογραφικές κυκλοφορίες στο τελευταίο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, το τηλεοπτικό στούντιο επλήγη από το χρονοδιάγραμμα των ανανεώσεων περιεχομένου, με τα έσοδά του να μειώνονται κατά 18%.

Η μονάδα τηλεοπτικών δικτύων της Warner Bros, Discovery Linear Networks, είδε μια συνεχιζόμενη διάβρωση των δραστηριοτήτων της εν μέσω απώλειας συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τα έσοδα της τηλεοπτικής μονάδας μειώθηκαν στα 4,2 δισ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και τα προσαρμοσμένα έσοδα μειώθηκαν στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 27% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η προσοχή των επενδυτών είναι πιθανό να επικεντρωθεί σε τυχόν ενδείξεις που μπορεί να προκύψουν σχετικά με τις συζητήσεις για τη συμφωνία. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει εάν η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount είναι καλύτερη επιλογή από τη συγχώνευση με το Netflix, αλλά ότι τα μέλη του δ.σ. θα το επεξεργαστούν περαιτέρω. Σε περίπτωση που προκύψει μια ανώτερη συμφωνία, η Netflix έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να αναθεωρήσει την προσφορά της.