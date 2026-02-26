Κεφαλογιάννη: «Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της ως ανταγωνιστικός προορισμός για διεθνείς διοργανώσεις»

Η κ. Κεφαλογιάννη εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι οι συζητήσεις και οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν στην Αθήνα θα ενισχύσουν περαιτέρω τον διάλογο και τις συνέργειες στον κλάδο του τουρισμού.

«Η Ελλάδα ενισχύει σταθερά τη θέση της ως σύγχρονος, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής προορισμός για συναντήσεις, συνέδρια και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις» τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της ετήσιας συνάντησης και γενικής συνέλευσης του Διεθνούς Συνδέσμου Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO - International Association of Professional Congress Organizers).

Στον χαιρετισμό της, η υπουργός καλωσόρισε τους συνέδρους στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της ελληνικής πρωτεύουσας για τη διοργάνωση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και αναγνώριση της δυναμικής της στον τομέα των διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και για τον ελληνικό συνεδριακό τουρισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχρονική ταυτότητα της Αθήνας ως «ενός τόπου όπου η συνέλευση των πολιτών αποτέλεσε θεμελιώδες στοιχείο της δημόσιας ζωής», υπογραμμίζοντας ότι εδώ ο διάλογος εξελίχθηκε σε δημοκρατία και η ανταλλαγή ιδεών σε θεμέλιο θεσμών που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον σύγχρονο κόσμο.

Επιπλέον, τόνισε ότι με συνεχείς επενδύσεις, ενισχυμένη αεροπορική σύνδεση και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η πόλη προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ελκυστικό περιβάλλον για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων και εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών.

Η διοργάνωση της γενικής συνέλευσης της IAPCO στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό και επιβεβαιώνει την προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού.

Παράλληλα, η υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο οικοσύστημα για τον τομέα του MICE, με σύγχρονα συνεδριακά κέντρα, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, ανέδειξε τη μοναδική πολιτιστική διάσταση της χώρας, επισημαίνοντας ότι χώροι πολιτισμού προσφέρουν ξεχωριστές επιλογές για τη φιλοξενία εκδηλώσεων.

Κλείνοντας, η κ. Κεφαλογιάννη εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι οι συζητήσεις και οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν στην Αθήνα θα ενισχύσουν περαιτέρω τον διάλογο και τις συνέργειες στον κλάδο του τουρισμού.