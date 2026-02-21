Γιατί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ποντάρει στα αναψυκτικά

Γιατί η θυγατρική του ομίλου Heineken στην Ελλάδα αποφάσισε να μπει στην παραγωγή αναψυκτικών τύπου mixers.

Η αγορά των μη αλκοολούχων ποτών και δη των αναψυκτικών για παρασκευή κοκτέιλ, γνωστών και ως mixers, αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με τη θυγατρική του ομίλου Heineken να χαράσσει με σύνεση την αναπτυξιακή στρατηγική της επόμενης ημέρας, ποντάροντας στην καινοτομία.

Αφουγκραζόμενη τις νέες καταναλωτικές συνήθειες, η εταιρεία έχει εδώ και λίγους μήνες ξεκινήσει την παραγωγή αναψυκτικών που χρησιμοποιούνται ως βάση για την παρασκευή κοκτέιλ, με τα νέα προϊόντα να παρουσιάζονται ωστόσο επισήμως για πρώτη φορά στην έκθεση HORECA που έλαβε χώρα πριν από μερικές ημέρες. Ο λόγος για τη σειρά ΤΣΙΚΙ - κατά το… κατσίκι το οποίο μάλιστα απεικονίζεται στο κουτί αλουμινίου των νέων προϊόντων - η οποία κυκλοφορεί σε πέντε κωδικούς (σόδα, τόνικ, λεμόνι, ροδάκινο, pink grapefruit).

Με την κίνησή της αυτή η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διευρύνει σημαντικά το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, ποντάροντας σε μια ταχύτατα αναπτυσσομένη κατηγορία, όπως είναι τα mixers και διεκδικώντας περίοπτη θέση τόσο στο κανάλι HORECA, όσο και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Προτεραιότητα η αγορά ζύθου

Ταυτόχρονα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ζύθου, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της με νέα προϊόντα και επενδύοντας στην τεχνολογία. Με τον κύκλο εργασιών της δε να προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ και την κερδοφορία τα 50 εκατ. ευρώ, η εταιρεία προσβλέπει σε ακόμη καλύτερες μέρες για την αγορά μπύρας.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2024 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 66,3 εκατ. ευρώ έναντι προ φόρων κερδών 48,4 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άγγιξαν τα 50 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 49,8 εκατ. ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Οι πωλήσεις της θυγατρικής του ομίλου Heineken στην Ελλάδα «σκαρφάλωσαν» κοντά στο μισό δισ. ευρώ, διαμορφούμενες στα 480,61 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 454,78 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

«Τα καλύτερα έρχονται», δήλωνε το καλοκαίρι ο νέος Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Sebastian Sanchez, με καταγωγή από την Αργεντινή, στην πρώτη του συνάντηση με τους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Απριλίου 2025.

Σύμφωνα με τον Sebastian Sanchez, για την περίοδο 2024-2026 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δρομολογεί επενδύσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ. Το 50% των κεφαλαίων του εν λόγω πλάνου αφορούν σε επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, στα brands της εταιρείας καθώς και στο κανάλι της HORECA, ενώ το άλλο 50% αφορά σε επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες κινούνται κατά κύριο λόγο σε δύο άξονες. Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας, καθώς και στην εξοικονόμηση νερού.