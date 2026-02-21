Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε αυτοκίνητο - Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός»

Σε μια πλατφόρμα όλα τα στοιχεία για τα οχήματα. Εξπρές έλεγχοι και μπλόκο στις κομπίνες με εισαγόμενα μεταχειρισμένα.

Ψηφιακό «μάτι» για τα στοιχεία και την κατάσταση όλων των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και για την ταυτότητα των ιδιοκτητών αποκτούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι αρμόδιες υπηρεσίες με το νέο Ψηφιακό Μητρώο Οχημάτων το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στην άνοιξη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα φέρει «κάτω από την ίδια στέγη» δεδομένα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα και πραγματική αποτύπωση της κατάστασης κάθε οχήματος.

Σήμερα, υπουργείο Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης, ΚΤΕΟ και Μητρώο Πολιτών τηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, χωρίς πλήρη διαλειτουργικότητα, με αποτέλεσμα συχνά να υπάρχουν κενά και αντιφάσεις στα πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών για την πραγματική κατάσταση των οχημάτων.

Η πλατφόρμα θα καταγράφει όλα τα δεδομένα για κάθε αυτοκίνητο όπως τα στοιχεία του κατόχου, την άδεια κυκλοφορίας, αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει τεθεί σε προσωρινή ή οριστική αδράνεια, αν έχει περάσει από ΚΤΕΟ, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, ή αν έχει καταστραφεί ή κλαπεί.

Ελεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Με το «ψηφιακό φακέλωμα» οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν online την κατάσταση κάθε οχήματος και να διενεργούν αυτόματους και στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης κυκλοφορίας. Στους παραβάτες θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα και κυρώσεις που φθάνουν μέχρι την αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων.

Μέσω των διασταυρώσεων που «τρέχει» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ήδη εντοπιστεί πάνω από 1 εκατ. οχήματα τα οποία κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο, δίχως να είναι ασφαλισμένα και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Πρόστιμα

Το ποινολόγιο προβλέπει:

1. Για ανασφάλιστα οχήματα:

- 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

- 500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα.

- 250 ευρώ για δίκυκλα.

2. Για τέλη κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

3. Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 150 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Ολα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Παράλληλα οι ιδιοκτήτες οχημάτων που θα εντοπισθούν να τα κυκλοφορούν ενώ τα έχουν δηλώσει σε ακινησία θα κληθούν να πληρώσουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας του καθώς και διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Μπλόκο στις απάτες με τα εισαγόμενα

Την ίδια ώρα, μπλόκο στις φορολογικές απάτες με εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στήνει η ΑΑΔΕ με την λειτουργία ενός νέου ψηφιακού Μητρώο που θα καταγράφει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ή παραδίδει οχήματα με το καθεστώς ΦΠΑ των μεταπωλητών. Στο Μητρώο θα εντάσσονται όσοι εισάγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από κράτη-μέλη της Ε.Ε., ακόμη κι αν δεν είναι υποκείμενοι στον φόρο ενώ οι έμποροι θα δηλώνουν υποχρεωτικά κάθε απόκτηση οχήματος και θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε κάθε μεταβολή. Χωρίς εγγραφή στη βάση δεδομένων, δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης και άδεια κυκλοφορίας.

Με αυτό το τρόπο οι ελεγκτικές αρχές θα έχουν πλέον πλήρη εικόνα για κάθε όχημα που εισάγεται με το ειδικό καθεστώς καθώς θα διενεργούν ελέγχους και διασταύρωσης στοιχείων για τον εντοπισμό επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τα παράθυρα του νόμου για να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάνει μεγάλα ποσά από τις εισαγωγές κυρίως πολυτελών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση του καθεστώτος ο έμπορος θα διαγράφεται για τρία έτη από το Μητρώο και κατά το διάστημα αυτό δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο ειδικό καθεστώς.