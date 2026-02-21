Πολιτική | Ελλάδα

Υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026

Υπογραφή προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Μολδαβίας για το 2026
Το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας - Μολδαβίας» για το 2026 υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου στο Κισινάου, στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλιες χώρες.

Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν σε συνεργασία επί δραστηριοτήτων επιχειρησιακής εκπαίδευσης, συνεκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων καθώς επίσης και επιτελικές συναντήσεις.

Η υπογραφή του προγράμματος για το 2026 και το σύνολο των δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον της χώρας μας για την ενδυνάμωση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Μολδαβία, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ελλάδα
Μολδαβία
