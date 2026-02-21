Ειδήσεις | Ελλάδα

Λήμνος: Σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λήμνος: Σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Λήμνο και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. Στην πόλη της Μύρινας έχει υπερχειλίσει το ποτάμι της Αγίας Τριάδας, πλημμυρίζοντας σπίτια, μαγαζιά στην αγορά αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Λήμνο και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. Στην πόλη της Μύρινας έχει υπερχειλίσει το ποτάμι της Αγίας Τριάδας, πλημμυρίζοντας σπίτια, μαγαζιά στην αγορά αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Οι δρόμοι στο επαρχιακό δίκτυο, ρέματα αλλά και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει επίσης.

Νωρίς το πρωί, με μήνυμα 112, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικές καταστάσεις, απευθύνοντας έκκληση για προσοχή μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider