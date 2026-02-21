Λήμνος: Σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Λήμνο και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. Στην πόλη της Μύρινας έχει υπερχειλίσει το ποτάμι της Αγίας Τριάδας, πλημμυρίζοντας σπίτια, μαγαζιά στην αγορά αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Οι δρόμοι στο επαρχιακό δίκτυο, ρέματα αλλά και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει επίσης.

Νωρίς το πρωί, με μήνυμα 112, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικές καταστάσεις, απευθύνοντας έκκληση για προσοχή μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ