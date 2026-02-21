Ειδήσεις | Ελλάδα

Τρεις νεκροί μετανάστες σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, έχουν διασωθεί συνολικά 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Επιπρόσθετα, τρεις σοροί περισυνελέγησαν από πλοίο της δύναμης Frontex, ενώ οι έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται.

