Η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει νωρίτερα την καταβολή των συντάξεων Απριλίου

Η αργία της 25ης Μαρτίου 2026 ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων τόσο για τους μη μισθωτούς όσο και για τους μισθωτούς

Η αργία της 25ης Μαρτίου 2026 ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων τόσο για τους μη μισθωτούς όσο και για τους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να φέρει νωρίτερα την καταβολή τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ενιαίο σύστημα καταβολής συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζει ότι οι προγραμματισμένες ημερομηνίες:

Για τους μισθωτούς είναι η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Για τους μη μισθωτούς είναι η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συνεπώς οι ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν τις συντάξεις τους την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Ωστόσο, επειδή τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας και επειδή η προηγούμενη είναι αργία, το πιθανότερο σενάριο είναι τα χρήματα να «φανούν» από το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Σε ότι αφορά τους ασφαλισμένους στα πρ. Ταμεία των μισθωτών (ΙΚΑ και Δημόσιο) η ημερομηνία πληρωμής τους είναι κανονικά την Δευτέρα 30 Μαρτίου. Εφόσον προηγείται Σαββατοκύριακο, τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς τους τρεις ημέρες νωρίτερα, από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Για τις τελικές ημερομηνίες εκκρεμεί η σχετική απόφαση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ και η έγκριση του Υπουργείου Εργασίας.