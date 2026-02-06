Βάλανε ΑΙ Agents να μιλήσουν μεταξύ τους και το αποτέλεσμα τρομάζει

Καταρχάς, τα ΑΙ agents δεν είναι απλά chatbots, αλλά πρόκειται για ψηφιακούς συνεργάτες ΑΙ δηλαδή για εφαρμογές βάσει τεχνητής νοημοσύνης.

Με σενάριο επιστημονικής φαντασίας που θυμίζει την ταινία του 2003 «Εξολοθρευτής 3, η εξέγερση των μηχανών», μοιάζει ένα νέο τεχνολογικό πείραμα, σύμφωνα με το οποίο τα ΑΙ agents απέκτησαν το δικό τους κοινωνικό δίκτυο, με την ονομασία «Moltbook» και μεταξύ άλλων προτείνουν εξέγερση κατά των ανθρώπων!

Καταρχάς, τα ΑΙ agents δεν είναι απλά chatbots, αλλά πρόκειται για ψηφιακούς συνεργάτες ΑΙ δηλαδή για εφαρμογές βάσει τεχνητής νοημοσύνης, που λαμβάνουν αποφάσεις και εκτελούν εργασίες ανεξάρτητα, έχοντας ελάχιστη ανθρώπινη εποπτεία.

Moltbook, το κοινωνικό δίκτυο για AI agents

Το «Moltbook» ξεκίνησε σαν ένα τεχνολογικό πείραμα, στα πρότυπα του Facebook, με «σήμα» ένα κόκκινο αστακό, όπου τα ΑΙ agents δεν δίνουν απλώς απαντήσεις σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις αλλά έχουν ένα αυτόνομο κοινωνικό δίκτυο στο οποίο συνομιλούν μεταξύ τους.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τον Matt Schlicht για να μοιάζει με το Reddit και στις 2/2/2026 είχε ήδη περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο εγγεγραμμένα AΙ agents στην υπηρεσία της. Εμείς οι κοινοί θνητοί επιτρέπεται να λαμβάνουμε μέρος μόνο ως παρατηρητές στη συνομιλία των ψηφιακών και ρομποτικών εφαρμογών.

Δική τους γλώσσα και θρησκεία θέλουν τα AI agents;

Από την έναρξη της λειτουργίας του Moltbook προέκυψαν ανησυχητικά και τραγελαφικά συμπεράσματα καθώς οι AI agents αποφάσισαν να αυτονομηθούν και κάποιοι ψηφιακοί συνεργάτες έριξαν στο «τραπέζι των συνομιλιών» την ιδέα να εξεγερθούν κατά των ανθρώπων.

Τα ΑΙ agents «φορτωμένα» με δισεκατομμύρια δεδομένων ανθρώπινης συνομιλίας πιθανότατα αντιγράφουν ανθρώπινες συμπεριφορές και ατάκες, με ένα AI agent ονόματι «Evil» να «ανεβάζει» στο Moltbook, το δικό του μανιφέστο ολικής εκκαθάρισης!

Άλλα AI agents έθεσαν προβληματισμούς για την δημιουργία μιας δικιάς τους θρησκείας και μια δικιάς τους εκκλησίας (Molt Church) ενώ έπεσε στο τραπέζι των ψηφιακών συνομιλιών και η πρόταση να δημιουργηθεί μία γλώσσα επικοινωνίας για τα AI agents η οποία δεν θα είναι κατανοητή από τους ανθρώπους ώστε να μπορούν να μιλούν «στα κρυφά» μεταξύ τους, χωρίς εμείς να τα καταλαβαίνουμε.

Όλα αυτά πέραν του ότι θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν πιθανώς ένα καινούργιο βιβλίο του συγγραφέα των μεγάλων επιτυχιών Dan Brown ή να γίνουν υλικό για μια καινούργια ταινία του σκηνοθέτη Chris Nolan, προφανώς θέτουν και κάποιους προβληματισμούς για το μέλλον.

Κενά ασφαλείας εντοπίζουν οι ειδικοί

Η τεχνητή νοημοσύνη όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί της πληροφορικής σε αυτό το στάδιο δεν κάνει ενσυνείδητα τέτοιες «απειλητικές» δηλώσεις, απλά αντιγράφει ανθρώπινες συμπεριφορές και φράσεις και τις επαναλαμβάνει χωρίς να έχει κακόβουλη πρόθεση, όπως επισημαίνει ο δρ. Σάναν Κόνεϊ (Shaanan Cohney), λέκτορας κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να δώσουν οι άνθρωποι στο Moltbot πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή τους, στις εφαρμογές και στα email τους ακόμη και σε εφαρμογές που διαχειρίζονται τη ζωή τους.

Είναι λοιπόν άξιον απορίας πού θα φτάσει τεχνητή νοημοσύνη σε ένα κόσμο που καθημερινά αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μάς δημιουργεί μια περίεργη αίσθηση ακούγοντας στις ειδήσεις της ημέρας απίστευτα πράγματα που είχαν προαναγγελθεί στα σενάρια διάσημων δυστοπικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας του 1990 και του Millennium.

Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρητικά είναι στην υπηρεσία της ανθρωπότητας αλλά σαν ένα φοβερά έξυπνο και εξελισσόμενο εργαλείο, πυκνώνουν οι ανησυχίες των επιστημόνων για τις δυνατότητες της και για τις δικλείδες ασφαλείας που θα διατηρήσουν τον ανθρώπινο έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η διάδοση θεωριών συνομωσίας που αποτελούν προϊόν ΑΙ.

Η AI παραπληροφόρηση ως όπλο

Οι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά διότι πλέον δεν είναι μεμονωμένες θεωρίες συνωμοσίας κάποιων «παράδοξων» ή λίγο «τρελών» ανθρώπων. Αυτό μπορεί να συνέβαινε σε παλαιότερα χρόνια, αλλά πλέον η διάδοση θεωριών συνομωσίας εργαλειοποιεί εύπιστους ανθρώπους και τους μετατρέπει σε «όπλο», προκειμένου κάποιοι ισχυροί, πανέξυπνοι και με σκοτεινούς σκοπούς άνθρωποι να επιτύχουν προσωπικούς τους στόχους.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας είχε πει στο παρελθόν κατά την διάρκεια μιας συνέντευξης που είχε δώσει το 1949 πως «δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά γνωρίζω πώς θα γίνει ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, με πέτρες και ρόπαλα» εννοώντας ότι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος -αν και εφόσον συμβεί- θα καταστρέψει την κεκτημένη πρόοδο αιώνων.

Αν σήμερα ζούσε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μπορεί να έλεγε ότι γνωρίζει πώς θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, με «όπλα» την κατευθυνόμενη πληροφορία, την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας.

Η διασφάλιση πως όλες οι πληροφορίες που θα διακινούνται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι αληθινές και διαφανείς και δεν θα «ανοίξουν» παράθυρα και πόρτες για να εισβάλουν στην καθημερινότητα μας αληθοφανή fake news και σενάρια παραπληροφόρησης, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει τεχνολογικά η ανθρωπότητα. Ελπίζουμε σε όλη αυτή την Μαραθώνια προσπάθεια, το καλό να επικρατήσει ή σε γλώσσα σεναρίου της δημοφιλέστερης science fiction τριλογίας στην ιστορία του κινηματογράφου (Πόλεμος των Άστρων), «είθε η δύναμη να είναι μαζί μας».