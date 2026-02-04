Ο Μασκ απέχει περίπου... μισό Λάρι Πέιτζ από το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Οι 4 σημαντικοί «σταθμοί» στην περιουσία του σε μόλις 4 μήνες.

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο Έλον Μασκ που μόλις έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία άνω των 800 δισ. δολαρίων, καθώς η SpaceX συγχωνεύεται με την xAI σε ένα deal 1,25 τρισ. δολαρίων. Το Forbes εκτιμά ότι η συμφωνία, αύξησε την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο κατά 84 δισ. δολάρια, φτάνοντας το ιστορικό υψηλό των 852 δισ. δολαρίων.

Πριν από το deal, ο Μασκ είχε στην κατοχή του περίπου το 42% της SpaceX αξίας 336 δισ. δολαρίων, με την κατασκευάστρια πυραύλων να αποτιμάται στα 800 δισ. δολάρια. Κατείχε επίσης περίπου το 49% της xAI αξίας 122 δισ. δολαρίων, με την κεφαλαιοποίησή της να ανέρχεται στα 250 δισ. δολάρια. Μετά τη συγχώνευση, η οποία αποτίμησε την SpaceX στο 1 δισ. δολάρια και την xAI στα 250 δισ. δολάρια, το Forbes εκτιμά ότι ο Μασκ έχει στα χέρια του πλέον το 43% της συνδυασμένης εταιρείας αξίας, που αντιστοιχεί σε 542 δισ. δολάρια.

Αυτό καθιστά την SpaceX μακράν το πιο πολύτιμο asset του Μασκ. Κατέχει επίσης μερίδιο 12% στην Tesla αξίας 178 δισ. δολαρίων και stock options αξίας άλλων 124 δισ. δολαρίων, χωρίς το πρωτοφανές πακέτο αποδοχών που ενέκριναν οι μέτοχοι τον Νοέμβριο, το οποίο θα μπορούσε να του δώσει έως και 1 τρισ. δολάρια σε επιπλέον τίτλους εάν η Tesla επιτευχθούν τα ορόσημα - στόχοι όπως το «Mars shot» και ο οκταπλασιασμός της χρηματιστηριακής της αξίας τα επόμενα 10 χρόνια.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο που δύο από τις εταιρείες του Μασκ συγχωνεύονται. Τον περασμένο Μάρτιο, η xAI ένωσε τις δυνάμεις της με την X σε μια συμφωνία που αποτίμησε την xAI στα 80 δισ. δολάρια και την X στα 33 δισ. δολάρια (ή σχεδόν ακριβώς όσα πλήρωσε ο Μασκ για την απόκτηση του Twitter το 2022 εξαιρουμένου του χρέους).

Ο Μασκ έχει πλέον πετύχει 4 σημαντικούς «σταθμούς» στην περιουσία του σε μόλις 4 μήνες. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 500 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, καθώς η μετοχή της Tesla εκτοξεύτηκε μετά την αποχώρησή του από το DOGE του Τραμπ για να επικεντρωθεί στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων. Στις 15 Δεκεμβρίου, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία 600 δισ. δολαρίων, αφού ιδιώτες επενδυτές αποτίμησαν την SpaceX στα 800 δισ. δολάρια, από 400 δισ. δολάρια τον Αύγουστο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, διεύρυνε την πρωτιά του με πλούτο στα 700 δισ. δολάρια ενώ πλέον, ο «ασημένιος» συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ απέχει 578 δισ. δολάρια από τον θρόνο του Μασκ, που αποτελεί ποσό - ρεκόρ. Η περιουσία του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εκτιμάται σε 281 δισ. δολάρια με τον Μασκ να απέχει περίπου... μισό Λάρι Πέιτζ από το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.