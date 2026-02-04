Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ την Πέμπτη

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ολοκληρώθηκε και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο, ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της ουκρανικής πλευράς. «Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, τόνισε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Το μήνυμα πως ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, έστειλε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη, πράγμα το οποίο γνωρίζουν και οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να έχει υπό τον έλεγχό του και οι δυνάμεις της Μόσχας δεν έχουν καταλάβει στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του πολέμου στη χώρα. Παράλληλα όσον αφορά τα σχέδια της Ινδίας για διαφοροποίηση των πηγών της πετρελαίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε σήμερα ότι δεν βλέπει τίποτα το καινούργιο σε αυτό καθώς το Νέο Δελχί αγόραζε πάντα πετρέλαιο από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.