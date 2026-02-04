Κομισιόν: Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για το περιστατικό στη Χίο

Η Κομισιόν δήλωσε ενήμερη για το περιστατικό και επισήμανε ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι είναι ενήμερη για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στα ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους μετανάστες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών Αρχών.

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό στα ανοιχτά των ακτών της Χίου και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και είμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές Αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης, Μάρκους Λαμέρτ, υπογραμμίζοντας ότι «η έρευνα ανήκει, φυσικά, στις ελληνικές Αρχές».

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι «κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία», σημειώνοντας πως «στα χέρια των λαθρεμπόρων πολλοί άνθρωποι διακινδυνεύουν και τελικά χάνουν τη ζωή τους - κάτι που εργαζόμαστε συστηματικά για να αποτρέψουμε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η συνεργασία μας με τις χώρες-εταίρους είναι τόσο κρίσιμη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ