Ευρωκοινοβούλιο: Επιστρέφει στο προσκήνιο το trade deal με ΗΠΑ

Την διαδικασία επικύρωσης της «παγωμένης» εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επανεκκινεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία.

Οι νομοθέτες της ΕΕ στην επιτροπή εμπορίου έδωσαν το «πράσινο φως» για επαναπρογραμματισμό της ψηφοφορίας για την υιοθέτηση της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, η οποία επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως. Η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η επανέναρξη της συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν ακόμη εξέχοντα ευρωπαϊκά στελέχη που εκφράζουν σκεπτικισμό. Εάν η συμφωνία λάβει την έγκριση της επιτροπής εμπορίου, τότε θα υποβληθεί σε πλήρη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ τέθηκε σε παύση τον περασμένο μήνα, με την ΕΕ να επικαλείται τις απειλητικές ενέργειες του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία. Αλλά αφού ο Τραμπ έκανε πίσω από την υπόσχεσή του να πλήξει τις ευρωπαϊκές χώρες με δασμούς που έστειλα στρατό στη Γροιλανδία, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε ότι θέλει να επανεκκινήσει τη διαδικασία έγκρισης.

Η εμπορική συμφωνία αρχικά επικυρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η ΕΕ συμφώνησε να άρει σχεδόν όλους τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αποδέχτηκε δασμό 15% στις περισσότερες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και δασμό 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο.