Χατζηδάκης για συνταγματική αναθεώρηση με «ρήτρα» ελέγχου δαπανών: «Να μην ζήσουμε ξανά τα ίδια με το χρέος»

Την ανάγκη να υπάρξει συνταγματική θωράκιση της υποχρέωσης της χώρας για μη παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου «Παρεμβάσεις για ένα κράτος φιλικό για τον πολίτη».

Απαντώντας σε ερώτηση του insider.gr ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα καταθέσει τις προτάσεις της». Ωστόσο προϊδέασε ότι θα προηγηθούν συζήτηση και διεργασίες ακόμα και στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι το «ποια ρύθμιση θα κατατεθεί, θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου» .

«Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού είναι σαφής: να μην ξαναζήσουμε τα ίδια με το χρέος» υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε πως «δεν είναι λογικό» η Γερμανία να έχει δημοσιονομικό 'φρένο' στο Σύνταγμα και να μην έχει η Ελλάδα.

Στόχος η διασφάλιση των υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ακόμη η πρόταση είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Στόχος είναι ένα διασφαλίζει ότι θα τηρείται το ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσυνομικής σταθερότητας. Τούτο βεβαίως από μόνο του έχει πολλές προεκτάσεις διότι ακόμα και άλλου είδους αποφάσεις, όπως πχ οι δικαστικές, στο μέλλον προκαλούν μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση. Θα είναι, λοιπόν, αδύνατο να εφαρμοστούν όταν υπάρχει συνταγματική υποχρέωση που καθορίζει το εύρος των δημοσιονομικών ελιγμών.