Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street με τα φώτα στην Alphabet

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στην Wall Street την Τετάρτη μετά τις χθεσινές απώλειες, με τους επενδυτές να διατηρούν την προσοχή τους στις μετοχές τεχνολογίας και να επεξεργάζονται τα τελευταία στοιχεία της αγοράς εργασίας. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Alphabet, που ανακοινώνει τα μεγέθη της μετά το «καμπανάκι» ενώ τη διαδέχεται η Amazon την Πέμπτη.

Ο Dow Jones ενισχύεται 0,51% στις 49.493 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,13% στις 6.926 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,09% στις 23.233 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Advanced Micro Devices κατρακυλά 11,7% αφού το guidance του πρώτου τριμήνου θεωρήθηκε αδύναμο από ορισμένους αναλυτές, ενώ άλλα ονόματα στον χώρο, όπως η Broadcom και η Micron Technology, αποδυναμώνονται 1,2% και 3,79%. Νέες πιέσεις στις μετοχές λογισμικού με τις Oracle και CrowdStrike να επεκτείνουν τις απώλειές τους κατά 3,9% και 2,9%.

«Συμπερασματικά, το GenAI tech trade δεν είναι πλέον μονόδρομος. Το "αγοράστε τα πάντα" μετατράπηκε σε "δεν μπορούν όλοι να κερδίσουν". Πιστεύω ότι αυτό το trade δεν έχει την ικανότητα να κρατά σε θετικό έδαφος την αγορά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής οι επενδυτές έχουν βρει άλλα πράγματα να αγοράσουν και αυτό περιλαμβάνει άλλες εισηγμένες του S&P 500, μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σίγουρα διεθνείς μετοχές», τόνισε ο Πίτερ Μπρούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην One Point BFG Wealth Partners.

Εν τω μεταξύ, λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Συγκεκριμένα, η απασχόληση πρόσθεσε 22.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 37.000 θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα θα αυξανόταν κατά 48.000 θέσεις εργασίας.