Τηλεφωνική επικοινωνία Σι Τζινπίνγκ - Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν αποδέχτηκε πρόσκληση του Σι να επισκεφθεί την Κίνα το πρώτο εξάμηνο φέτος.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο.

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν τελευταία φορά τηλεφωνικά στα τέλη Νοεμβρίου.

Νωρίτερα σήμερα ο Σι συνομίλησε με βιντεοσύνδεση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν αποδέχτηκε πρόσκληση του Σι να επισκεφθεί την Κίνα το πρώτο εξάμηνο φέτος.

