ΗΡΩΝ: Νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο ρεύματος για επιχειρήσεις

Όπως αναφέρει η εταιρεία το νέο τιμολόγιο πρακτικά, είναι ο «διάδοχος» του «κίτρινου» τιμολογίου ΗΡΩΝ Ηappy Hour Business με δυναμική τιμολόγηση ανά ώρα.

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο ΗΡΩΝ Happy Hour Business L με 3 ώρες μηδενική χρέωση ημερησίως προσφέρει από την 1η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα εφαρμογής των νέων δυναμικών τιμολογίων για τους εταιρικούς πελάτες (με ισχύ παροχης >25 kVA) ο ΗΡΩΝ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία το νέο τιμολόγιο πρακτικά, είναι ο «διάδοχος» του «κίτρινου» τιμολογίου ΗΡΩΝ Ηappy Hour Business με δυναμική τιμολόγηση ανά ώρα που ο ΗΡΩΝ λάνσαρε την 1/7/2025 και συνεχίζει να προσφέρει κι αυτό καθημερινά 3 ώρες ρεύμα με μηδενική χρέωση προμήθειας, ώστε η επιχείρηση να επιτυγχάνει τη μέγιστη οικονομία για τη ζήτηση ενέργειας που μεταφέρει στο δωρεάν 3ωρο.

Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά για το δωρεάν 3ωρο με ειδοποίηση στο κινητό από την εφαρμογή EnergiQ by ΗΡΩΝ, καθώς και στο heron.gr.

«Η προσφορά του δωρεάν 3ωρου είναι μια καινοτομία που ο ΗΡΩΝ συνεχίζει και στα "πορτοκαλί" Happy Hour και αποδεικνύει έμπρακτα στους καταναλωτές το όφελος από τη μεταφορά ζήτησης ενέργειας (συνήθως peak time παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ)», τονίζει η εταιρεία και προσθέτει πως αντίστοιχη εμπορική πρωτοβουλία με δωρεάν 3ωρο έλαβε η αυστραλιανή κυβέρνηση για τους καταναλωτές δυναμικών τιμολογίων στην αρχή του έτους.

