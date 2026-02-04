Ειδήσεις | Διεθνή

Κρεμλίνο: Η Ρωσία θα ενεργήσει με υπευθυνότητα μετά την εκπνοή της συνθήκης New START

Κρεμλίνο: Η Ρωσία θα ενεργήσει με υπευθυνότητα μετά την εκπνοή της συνθήκης New START
Η συνθήκη υπεγράφη το 2010 ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα και θέτει ανώτατα όρια στα στρατηγικά οπλοστάσια των δύο χωρών.

Η Ρωσία δεν έχει λάβει απάντηση στην πρόταση για παράταση των περιορισμών που θέτει η συνθήκη New Start, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Η Ρωσία θα ενεργήσει «με προσοχή και υπευθυνότητα» μετά την εκπνοή της συνθήκης New START, πρόσθεσε ο ρώσος αξιωματούχος.

Η συνθήκη υπεγράφη το 2010 ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα και θέτει ανώτατα όρια στα στρατηγικά οπλοστάσια των δύο χωρών. Η ισχύς της εκπνέει σήμερα τα μεσάνυκτα.

