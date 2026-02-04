Χρυσός: Επέστρεψε πάνω από τα 5.000 δολάρια μετά το ιστορικό sell off, στο +8% το ασήμι

Άνοδο για δεύτερη ημέρα σημειώνει ο χρυσός, καθώς οι αγοραστές βρήκαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα πολύτιμα μέταλλα.

Άνοδο για δεύτερη ημέρα σημειώνει ο χρυσός, σκαρφαλώνοντας και πάλι πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι αγοραστές βρήκαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν στα πολύτιμα μέταλλα μετά το ιστορικό sell-off των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού διαπραγματεύεται στα 5.053,72 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 2,96%, διευρύνοντας τα περισσότερο από 6% κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Το κίτρινο μέταλλο βρίσκεται περίπου 500 δολάρια κάτω από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε στις 29 Ιανουαρίου, ωστόσο ενισχύεται 17% για το έτος. Το ασήμι επίσης σημείωσε άνοδο. Τα futures του χρυσού ενισχύονται 2,83% στα 5.074,61 δολάρια.

Ράλι σχεδόν 8% σημειώνει και η τιμή του ασημιού, με το μέταλλο να διαπραγματεύεται στα 89,95 δολάρια.

«Οι αναγκαστικές πωλήσεις πιθανότατα έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους στα πολύτιμα μέταλλα», δήλωσε σε σημείωμά του ο Ντάνιελ Γκάλι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην TD Securities. «Η έντονη μεταβλητότητα την τελευταία εβδομάδα θα μπορούσε σίγουρα να κρατήσει τους συμμετέχοντες στο λιανικό εμπόριο στο περιθώριο, απομακρύνοντας μια ολοένα και πιο σημαντική ομάδα αγοραστών» τόνισε.

Τα πολύτιμα μέταλλα εκτοξεύτηκαν τον περασμένο μήνα σε ένα ράλι που υποστηρίχθηκε από την κερδοσκοπική δυναμική, τις γεωπολιτικές αναταραχές και τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ωστόσο, οι παρατηρητές της αγοράς προειδοποίησαν ότι οι αυξήσεις ήταν πολύ μεγάλες και πολύ γρήγορες. Η άνοδος σταμάτησε ξαφνικά στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, με το ασήμι να σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ και τον χρυσό να καταρρέει περισσότερο από το 2013.

Τα τέσσερα μεγαλύτερα funds που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια και υποστηρίζονται από χρυσό είδαν συνδυασμένες εκροές σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg - η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση που έχει καταρρεύσει ποτέ και ένα σημάδι του πώς έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Την περασμένη εβδομάδα, τα ίδια ETF σημείωσαν εισροές ρεκόρ.

Ωστόσο, οι επενδυτές και οι αναλυτές πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη μεγέθη που οδήγησαν το χρυσό σε ιστορικά υψηλά παραμένουν άθικτα. Το Fidelity Fund, το οποίο πούλησε ένα μέρος των συμμετοχών του σε χρυσό λίγες ημέρες πριν από την πτώση, αναζητά μια ευκαιρία να αγοράσει ξανά, δήλωσε στο Bloomberg News ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου George Efstathopoulos.

Πολλές τράπεζες έχουν υποστηρίξει την ανάκαμψη του χρυσού, με την Deutsche Bank να δηλώνει τη Δευτέρα ότι επιμένει στην πρόβλεψή της για ράλι χρυσού στα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά. Η Goldman Sachs ανέφερε σε σημείωμά της ότι βλέπει ένας βασικός παράγοντας να οδηγήσει ανοδικά την τιμή έχει αρχίσει να υλοποιείται, σε σχέση και με την πρόβλεψη της η οποία ήταν 5.400 δολάρια.

Η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα θα παραμείνει υψηλή, σύμφωνα με την Bank of America Corp. Ο χρυσός έχει μια ισχυρότερη, μακροπρόθεσμη επενδυτική θέση από το ασήμι, δήλωσε ο Νίκλας Γουέστερμαρκ, επικεφαλής συναλλαγών εμπορευμάτων EMEA στην BofA. Ενώ οι διογκωμένες τιμές και η αναταραχή στην αγορά μπορεί να επηρεάσουν το μέγεθος της θέσης, δεν θα μειώσουν το συνολικό ενδιαφέρον των επενδυτών, είπε.