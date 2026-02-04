Η Ensofi ιδρύει νέα μητρική εταιρεία συμμετοχών που θα ενσωματώνει την ΤΕΜΕΣ

Η ĒNSOFI Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση μιας νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και του χαρτοφυλακίου της ΤΕΜΕΣ Α.Ε.

Η ĒNSOFI Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση μιας νέας μητρικής εταιρείας συμμετοχών, η οποία ενσωματώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και του χαρτοφυλακίου της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν σημαντικό μετασχηματισμό της εταιρικής δομής, ο οποίος σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Όμιλο, ενισχύοντας την στρατηγική του ωριμότητα και επιχειρηματική εξέλιξη.

Πρόεδρος της ĒNSOFI είναι ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο Farsin Walizadeh, στέλεχος με σημαντική πορεία στον Όμιλο από το 2007.

Η νέα στρατηγική οργάνωση της ĒNSOFI αποβλέπει στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων. Η δομή αυτή επιτρέπει σαφή κατανομή ρόλων, δίνοντας τη δυνατότητα στις θυγατρικές να επικεντρωθούν απερίσπαστα στο αντικείμενό τους.

Το όνομα ĒNSOFI προέρχεται από τους τρεις βασικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον (Environment), Κοινωνία (Society) και Οικονομία (Finance). Αυτοί οι πυλώνες καθοδηγούν τις στρατηγικές επενδύσεις του Ομίλου και το σχεδιασμό των έργων του, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας.

Μια από τις κύριες προτεραιότητες της ĒNSOFI είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Costa Navarino στην περιοχή της Μεσσηνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. θα λειτουργεί πλέον υπό τον τίτλο Costa Navarino Α.Ε., με αποκλειστική εστίαση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διεθνούς καθιέρωσης της Costa Navarino, η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και η Consiltech υπέγραψαν συμφωνία για την εισφορά του 50% της Πανόραμα Α.Ε. στην ΤΕΜΕΣ. Εφόσον η συμφωνία υλοποιηθεί, η ΤΕΜΕΣ θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Πανόραμα Α.Ε., ενώ η Consiltech θα αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Costa Navarino Α.Ε.

Στρατηγική επέκταση και οικονομικό αποτύπωμα

Η ĒNSOFI Α.Ε. διαχειρίζεται επίσης σημαντικές επενδύσεις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και το The Ellinikon, μέσω θυγατρικών εταιρειών όπως η NYNN, MALT Riviera και BELT Riviera. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής του Ομίλου είναι η ανάπτυξη συνεργειών με περισσότερους από 80 συνεργάτες, οι οποίοι επενδύουν και αναπτύσσουν υπηρεσίες στις προορισμούς Costa Navarino και The Ilisian.

Ο Όμιλος σήμερα απασχολεί περισσότερους από 3.500 εργαζομένους, ενώ στα προγραμματισμένα έργα του για την επόμενη δεκαετία αναμένονται περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες αναμένεται να προσεγγίσει τα 10,5 δισ. ευρώ.

Με την νέα στρατηγική δομή και τις επενδύσεις σε βιώσιμες και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, η ĒNSOFI Α.Ε. εισέρχεται σε μια νέα φάση επιχειρηματικής εξέλιξης, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των μεγάλων επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα.