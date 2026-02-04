Το σπίτι του Breaking Bad έμεινε απούλητο - Μειώνεται κατά 90% η τιμή

Στην αγγελία, το ακίνητο περιγράφεται ως ιδανικό τόσο για τους «αυθεντικούς θαυμαστές» της σειράς όσο και για «μια οικογένεια που αναζητά το επόμενο σπίτι της».

Απούλητο παραμένει για πάνω από ένα χρόνο το ακίνητο που χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι του πρωταγωνιστή της σειράς Breaking Bad, Walter White με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του να κατεβάζει την τιμή κατά 90%.

Το ακίνητο που βρίσκεται στο Αλμπουκέρκι του New Mexico διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια και βγήκε στο σφυρί τον Ιανουάριο του 2025 στην τιμή των 3,99 εκατ. δολαρίων, όταν αντίστοιχες περιουσίες στην περιοχή τιμολογούνται κάτω από το δέκατο αυτού του ποσού, γύρω στα 350.000 δολάρια.

Παρ' όλα αυτά, η αγγελία παρέμεινε με την ίδια ζητούμενη τιμή για σχεδόν ένα χρόνο προτού αφαιρεθεί στα τέλη του 2025. Τώρα, ο ιδιοκτήτης επέστρεψε με μία θεαματική διαφοροποίηση στην τιμή...ζητώντας μόλις 400.000 δολάρια.

Σημειώνεται, ότι κάποια στιγμή υπήρξε η ελπίδα από τους ιδιοκτήτες το ακίνητο να προσελκύσει επενδυτές για τη μετατροπή του σε μουσείο, ωστόσο η Alicia Feil της Keller Williams Realty διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ποτέ πιθανό καθώς βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή με αυστηρούς χωροταξικούς περιορισμούς.

Για πολλά χρόνια, επρόκειτο για ένα απλό σπίτι στην γειτονιά έως που η οικογένεια συμφώνησε να το διαθέσει στους παραγωγούς της επιτυχημένης σειράς για γυρίσματα.

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Μπορείς να γνωρίσεις τους ηθοποιούς,, να δεις πώς εγκαθιστούν τον εξοπλισμό και τι χρειάζεται για όλα αυτά», είχε δηλώσει η ιδιοκτήτρια Joanne Quintana.

Στην αγγελία, το ακίνητο περιγράφεται ως ιδανικό τόσο για τους «αυθεντικούς θαυμαστές» της σειράς όσο και για «μια οικογένεια που αναζητά το επόμενο σπίτι της», επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία σε μια «γνωστή γειτονιά» στα περίχωρα της πόλης του New Mexico.