Ειδήσεις | Διεθνή

Λαβρόφ για Ζελένσκι: Βάζει την πολιτική του καριέρα πάνω από μία ειρηνευτική συμφωνία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λαβρόφ για Ζελένσκι: Βάζει την πολιτική του καριέρα πάνω από μία ειρηνευτική συμφωνία
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί να επισφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους που, όπως λέει, ισοδυναμούν με παράδοση και δεν είναι έτοιμος να δωρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία ο στρατός της δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργάνη: Απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν 1 εκατομμύριο μισθωτοί στην εκπνοή του 2025

Οι γιατροί προτείνουν άφθονα λαχανικά αλλά οι τιμές στα ράφια απλησίαστες!

Έως 1.300 ευρώ για σύνδεση με την αποχέτευση: Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση και τι καλύπτει

tags:
Σεργκέι Λαβρόφ
Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider