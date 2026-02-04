Λαβρόφ για Ζελένσκι: Βάζει την πολιτική του καριέρα πάνω από μία ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν επιθυμεί να επισφραγίσει μια ειρηνευτική συμφωνία, καθώς αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει με τους ρωσικούς όρους που, όπως λέει, ισοδυναμούν με παράδοση και δεν είναι έτοιμος να δωρίσει στη Μόσχα εδάφη τα οποία ο στρατός της δεν έχει κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ