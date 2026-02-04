Οικονομία | Διεθνή

ΗΠΑ: Λιγότερες του αναμενόμενου οι νέες θέσεις εργασίας ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο

Newsroom
ΗΠΑ: Λιγότερες του αναμενόμενου οι νέες θέσεις εργασίας ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο
Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Συγκεκριμένα, η απασχόληση πρόσθεσε 22.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 37.000 θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα θα αυξανόταν κατά 48.000 θέσεις εργασίας.

Η έκθεση ξεκινά το 2026 ουσιαστικά με την ίδια νότα όπου τελείωσε το 2025: Μια υποτονική αγορά εργασίας σε ένα περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων που πιθανότατα δεν θα κάνει πολλά για να καταστείλει τους φόβους των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι ίσως χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «οι δείκτες της αγοράς εργασίας υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες μπορεί να σταθεροποιούνται μετά από μια περίοδο σταδιακής χαλάρωσης».

Απασχόληση
ΗΠΑ
