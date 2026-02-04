Πολιτική | Ελλάδα

Ανδρουλάκης: Χρέος του κράτους η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα

Με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας συναντήθηκε στο γραφείο του, στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε πως «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη συνάντηση μετείχαν ο Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας, ο Νίκος Δήμας, γραμματέας του Τομέα Εργασίας, ο Βασίλης Κουλούρης, γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
