Deloitte: Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΑΣ στη στρατηγική συνεργασία της με την CSG

Η Deloitte ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της εταιρείας ΕΑΣ στη στρατηγική συμφωνία για τη σύσταση της κοινοπραξίας Hellenic Ammunition ΑΕ με τον όμιλο Czechoslovak Group (CSG), συλμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η συμφωνία για τη σύσταση της κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα, αποτελεί ορόσημο για την ΕΑΣ, καθώς ενισχύει τη διεθνή της διασύνδεση και δημιουργεί προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής παραγωγής και της εξωστρέφειας του κλάδου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Deloitte, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε σύνθετες χρηματοοικονομικές και στρατηγικές συναλλαγές, υποστήριξε την ΕΑΣ, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας συμφωνίας με μακροπρόθεσμη αξία και ουσιαστικό αποτύπωμα.

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας ο Αλέξης Χατζηπαύλου, Partner, Risk, Regulatory & Forensic Leader στην Deloitte Ελλάδος, σημείωσε: «Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ΕΑΣ και συνολικά για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η σύμπραξη με έναν διεθνώς καταξιωμένο όμιλο δημιουργεί τις βάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας και περαιτέρω ενσωμάτωση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη. Στην Deloitte είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, σε μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας».