«Χειρόφρενο» και σήμερα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, η 48ωρη απεργία που έχουν κηρύξει οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα. Σήμερα ξεκινά και η 24ωρη απεργία στη Θεσσαλονίκη, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ταξί «Ερμής».

Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 11.00 π.μ. στην περιοχή της Πυλαίας, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Εκεί, αντιπροσωπεία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Χθες στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του λίγο πριν από την εκκίνηση της πορείας, ζήτησε συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

«Σήμερα έχουμε μια πορεία και θα ζητήσουμε ότι πρέπει να μας δει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρουμε ότι θα 'ναι δύσκολο. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει ευθύνες. Τον ξέρουμε εδώ και 7 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Μεταξύ των αιτημάτων του ΣΑΤΑ, όπως αναφέρονταν και κατά την προηγούμενη 48ωρη στις 21 Ιανουαρίου, είναι:

-Ηλεκτροκίνηση – Όχι στη βίαιη μετάβαση.

-Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

-Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

-Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

-Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

-Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, αντίκεινται:

-στην απαξίωση του επαγγέλματος,

-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.