Η Κίνα απαγορεύει τις κρυφές λαβές στις πόρτες αυτοκινήτων

Η Κίνα απαγόρευσε τις κρυφές λαβές στις πόρτες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV). Eίναι η πρώτη χώρα που σταματά τη χρήση των αμφιλεγόμενων σχεδίων που έγιναν δημοφιλή από την Tesla του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα αντιμετωπίζουν έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας σε όλο τον κόσμο μετά από μια σειρά θανατηφόρων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων δύο θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κίνα που αφορούσαν ηλεκτρικά οχήματα Xiaomi, στα οποία υπήρχαν υποψίες ότι οι διακοπές ρεύματος εμπόδισαν το άνοιγμα των θυρών, αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να πωλούνται μόνο εάν διαθέτουν μηχανική απελευθέρωση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών τους, όπως αναφέρουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νέοι κανόνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

Οι κανόνες του υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής απαιτούν το εξωτερικό κάθε πόρτας συνοδηγού, εκτός από το πορτμπαγκάζ, να διαθέτει μια εσοχή διαστάσεων όχι μικρότερης των 6 εκατ. επί 2 εκατ. επί 2,5 εκατ. για να επιτρέπει την πρόσβαση στη λαβή.

Μέσα στο αυτοκίνητο πρέπει να υπάρχουν πινακίδες διαστάσεων τουλάχιστον 1 εκ. επί 0,7 εκ. που να δείχνουν πώς να ανοίξουν οι επιβάτες την πόρτα.

Τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρχές και βρίσκονται στα τελικά στάδια εισόδου στην κινεζική αγορά θα έχουν άλλα δύο χρόνια για να ενημερώσουν τα σχέδιά τους.

Οι κρυφές λαβές χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) της Κίνας, η οποία περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα καθώς και υβριδικά αυτοκίνητα και αυτά που κινούνται με κυψέλες καυσίμου.

Περιλαμβάνονται σε περίπου 60% των 100 κορυφαίων σε πωλήσεις NEV, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα China Daily, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση.

Παρόλο που τα μέτρα θα ισχύουν μόνο για μοντέλα που πωλούνται στην κινεζική αγορά, η τεράστια παρουσία της χώρας στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία σημαίνει ότι η κίνηση είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο.

Οι χειρολαβές των θυρών της Tesla ερευνώνται ήδη από τις ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ και οι αρχές στην Ευρώπη εξετάζουν τους δικούς τους κανόνες.

Τον Νοέμβριο, η Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) ξεκίνησε έρευνα με επίκεντρο τις ηλεκτρικές χειρολαβές των θυρών της Tesla, απαντώντας σε αναφορές ότι σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν, αφήνοντας παιδιά παγιδευμένα στα αυτοκίνητα.

Η NHTSA δήλωσε ότι είχε λάβει εννέα καταγγελίες σχετικά με τις χειρολαβές στα αυτοκίνητα Model Y του 2021 της Tesla, το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας.

Σε τέσσερις από τις περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κατέφυγαν στο σπάσιμο του παραθύρου για να επιλύσουν το πρόβλημα, αναφέρει το BBC.

Οι κομψές πόρτες αυτοκινήτων μειώνουν την αντίσταση του οχήματος, αλλά είναι επιρρεπείς στο να χάσουν τη λειτουργικότητά τους σε περίπτωση σύγκρουσης, λένε αξιωματούχοι.

Αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα υψηλού προφίλ, στα οποία οι διακοπές ρεύματος έχουν παγιδεύσει επιβάτες σε οχήματα λόγω έλλειψης χειροκίνητης απελευθέρωσης, έχουν αποδοθεί στο σχεδιασμό, προκαλώντας έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως, αναφέρει το Bloomberg.

Τον Οκτώβριο, μια θανατηφόρα σύγκρουση στην πόλη Τσενγκντού που αφορούσε το ηλεκτρικό sedan SU7 της κινεζικής εταιρείας Xiaomi είχε ως αποτέλεσμα οι περαστικοί να μην μπορούν να ανοίξουν το όχημα και να σώσουν τον οδηγό πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες.

Η Tesla μηνύεται στις ΗΠΑ από τους γονείς ενός εφήβου που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2024 και αφορούσε ένα από τα Cybertruck της. Το όχημα χτύπησε σε ένα δέντρο και έπιασε φωτιά, σύμφωνα με αστυνομική έκθεση. Όταν η ηλεκτροδότηση στις ηλεκτρικές πόρτες του φορτηγού διακόπηκε από την πυρκαγιά, οι τέσσερις επιβάτες κλειδώθηκαν μέσα χωρίς διέξοδο και τρεις πέθαναν.

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο και οι δεκάδες μάρκες της έχουν αναπτυσσόμενες δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ