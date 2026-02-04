Νέα ψηφιακή πλατφόρμα παρουσιάζει ο Τσίπρας: «Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;»

Η «Διαφάνεια» είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής του Ινστιτούτου του Αλ. Τσίπρα.

Την νέα ψηφιακή πλατφόρμα ονόματι «Διαφάνεια» που προτείνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) ως εξέλιξη της Διαύγειας, προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του.

Στόχος, όπως αναφέρει η πραγματική Διαφάνεια, όσον αφορά κάθε δημόσια δαπάνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός παραθέτει απόσπασμα ομιλίας του από τη Θεσσαλονίκη όπου είχε περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις απευθείας αναθέσεις.

«Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;

Δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο.

Υπερκοστολογήσεις.

Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις που η σημερινή ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ.

Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα.

Μείνετε συντονισμένοι»