Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία η διμερής συνάντηση

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν -και όχι στην Τουρκία-, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.

Χθες το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο διπλωματική πηγή μετέδωσε πως το Ιράν ζήτησε οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες με τις ΗΠΑ να μην διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν, και η ατζέντα να περιοριστεί αποκλειστικά σε διμερείς συνομιλίες για τα πυρηνικά.

«Θέλουν μόνο να συζητήσουν για τα πυρηνικά με τους Αμερικάνους, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να συμπεριλάβουν κι άλλα ζητήματα, όπως τους (βαλλιστικούς) πυραύλους και τις δραστηριότητες των εντολοδόχων του Ιράν στην περιοχή», ανέφερε στο Reuters διπλωμάτης υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Επίσης χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε για πολλοστή φορά προειδοποίηση ότι εάν δεν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν «πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, εντείνοντας την αμερικανική πίεση προς την Τεχεράνη, με αφορμή σε αυτή τη φάση την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ