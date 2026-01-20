Warner Bros: Η Netflix προτείνει συμφωνία μόνο με μετρητά για να επιταχύνει το deal

Μετά την εν λόγω εξέλιξη, η Warner Bros σχεδιάζει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων για να εγκρίνει τη συμφωνία.

Τροποποιημένη συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά για την αγορά των στούντιο και της επιχείρησης streaming της Warner Bros Discovery πρότεινε η Netflix στην προσπάθεια να επικρατήσει της Paramount στη μάχη για την απόκτηση μίας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες ψυχαγωγίας.

Η Netflix, η οποία είχε προηγουμένως συμφωνήσει να καταβάλλει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές για τα περιουσιακά στοιχεία της Warner, θα πληρώσει το πλήρες ποσό σε μετρητά, σύμφωνα με μια καταχώριση με τους αναθεωρημένους όρους που επικαλείται το Bloomberg.

Μετά την εν λόγω εξέλιξη, η Warner Bros σχεδιάζει να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων για να εγκρίνει τη συμφωνία, ενώ από τη μεριά της η Netflix δήλωσε ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ψηφίσουν για τη συναλλαγή μέχρι τον Απρίλιο.

Οι αλλαγές έχουν ως στόχο να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας και να αντιμετωπίσουν τους ισχυρισμούς της Paramount ότι η προσφορά της για 30 δολάρια ανά μετοχή - για το σύνολο της Warner, συμπεριλαμβανομένων καλωδιακών καναλιών όπως το CNN και το TNT - είναι ανώτερη.

Η διεκδίκηση της Warner Bros είναι από τις μεγαλύτερες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια και το deal εφόσον ολοκληρωθεί έχει τη δύναμη να αναδιαμορφώσει την βιομηχανία του θεάματος. Η Paramount επιδιώκει επιθετικά την Warner Bros από τον Σεπτέμβριο, ενώ η Netflix εμφανίστηκε απροσδόκητα ως υποψήφια αγοραστής μετά την απόφαση της Warner Bros να βάλει «πωλητήριο» τον Οκτώβριο.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros συνεχίζει να υποστηρίζει και να συνιστά ομόφωνα τη συναλλαγή μαζί μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και την ευρύτερη κοινότητα του θεάματος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τεντ Σαράντος συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix.

Η Warner Bros έχει απορρίψει πολλές προσφορές από την Paramount. Μάλιστα, ο ανεπιθύμητος υποψήφιος αγοραστής κατέθεσε αγωγή για να αναγκάσει την Warner Bros να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά της Netflix και την αξία των καλωδιακών δικτύων που έχει στην κατοχή της.

Η συγχώνευση της Warner Bros. και της Netflix θα ένωνε δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών streaming στον κόσμο, με περίπου 450 εκατομμύρια συνδρομητές συνολικά και θα παρείχε στη Netflix μια πλούσια βιβλιοθήκη προγραμμάτων για να αντιμετωπίσει ανταγωνιστές όπως η Walt Disney και η Amazon. Τα συνδικάτα του Χόλιγουντ και οι ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η συμφωνία θα βλάψει τα μέλη και τις επιχειρήσεις τους.

Οι δύο συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, δήλωσαν στις αρχές Δεκεμβρίου «απόλυτα σίγουροι» ότι η συμφωνία θα λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι επικεφαλής της Netflix και της Warner Bros βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Ευρώπη, όπου συναντήθηκαν με τις ρυθμιστικές αρχές για να τις πείσουν για τα πλεονεκτήματα του deal.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον υποστήριξε ότι η συγχώνευση με την εταιρεία του θα διατηρούσε μια πιο παραδοσιακή δομή του Χόλιγουντ και θα κρατούσε ανέπαφο μέρος της κληρονομιάς της Warner Bros. Υποστηρίζει ότι η προσφορά του, που καλύπτεται εξ ολοκλήρου με μετρητά και υποστηρίζεται από το οικογενειακό του fund, είναι οικονομικά ανώτερη και θα εγκριθεί ευκολότερα από τις ρυθμιστικές αρχές.

Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ή τη συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της εταιρείας. Οι θεσμικοί επενδυτές είναι διχασμένοι και έχουν ζητήσει από την Paramount να αυξήσει την προσφορά της.

