Μασκ: Διεκδικεί 134 δισ. δολάρια από OpenAI και Microsoft για παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη

Ο μεγιστάνας που υπήρξε συνιδρυτής της OpenAI, έχει καταφύγει στη δικαιοσύνη, με τη δίκη να αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Ο Έλον Μασκ διεκδικεί έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια από την OpenAI και τη Microsoft, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται τα «παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη» που αποκόμισαν χάρη στην αρχική του στήριξη προς τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δικόγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο, αναφέρει το Reuters.

Η OpenAI απέκτησε κέρδη μεταξύ 65,5 δισ. και 109,4 δισ. δολαρίων από τη συνεισφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία την περίοδο που συνίδρυε την OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft αποκόμισε μεταξύ 13,3 δισ. και 25,1 δισ. δολαρίων, ανέφερε ο Μασκ στην κατάθεση που υπέβαλε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ενόψει της δίκης του εναντίον των δύο εταιρειών.

Η OpenAI έχει χαρακτηρίσει την αγωγή «αβάσιμη» και μέρος μιας εκστρατείας «παρενόχλησης» από τον Μασκ. Δικηγόρος της Microsoft έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως η εταιρεία «υποβοήθησε ή συνέργησε» την OpenAI.

Ο Μασκ, ο οποίος αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και πλέον διευθύνει την xAI με το ανταγωνιστικό chatbot Grok, ισχυρίζεται ότι η OpenAI, ως διαχειρίστρια του ChatGPT, παραβίασε την ιδρυτική της αποστολή μέσω μιας αναδιάρθρωσης που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, σε κερδοσκοπική οντότητα.

Δικαστής στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας αποφάνθηκε αυτόν τον μήνα ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από σώμα ενόρκων, με τη δίκη να αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Στο δικόγραφό του, ο Μασκ αναφέρει ότι συνεισέφερε περίπου 38 εκατ. δολάρια, δηλαδή το 60% της αρχικής χρηματοδότησης της OpenAI, βοήθησε στην πρόσληψη προσωπικού, συνέδεσε τους ιδρυτές βοηθώντας σε βασικές επαφές της εταιρείας με επενδυτές και προσέδωσε αξιοπιστία στο εγχείρημα όταν αυτό δημιουργήθηκε.

«Όπως ακριβώς ένας πρώιμος επενδυτής σε μια νεοφυή εταιρεία μπορεί να αποκομίσει κέρδη πολλαπλάσια κατά τάξεις μεγέθους της αρχικής του επένδυσης, έτσι και τα παράνομα κέρδη που έχουν αποκομίσει η OpenAI και η Microsoft - και τα οποία ο κ. Μασκ δικαιούται πλέον να ανακτήσει - είναι πολύ μεγαλύτερα από τις αρχικές συνεισφορές του κ. Μασκ», υποστηρίζει ο ίδιος.

Το δικόγραφο αναφέρει ότι οι συνεισφορές του Μασκ στην OpenAI και τη Microsoft υπολογίστηκαν από τον πραγματογνώμονά του, τον χρηματοοικονομικό οικονομολόγο C. Paul Wazzan.

Ο Μασκ ενδέχεται να ζητήσει αποζημιώσεις τιμωρητικού χαρακτήρα και άλλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ενδεχόμενης δικαστικής εντολής, εφόσον το σώμα ενόρκων κρίνει κάποια από τις δύο εταιρείες υπεύθυνη, χωρίς το δικόγραφο να διευκρινίζει ποια μορφή θα μπορούσε να λάβει μια τέτοια εντολή.

