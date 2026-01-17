Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ

Περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ ως το 2034, και είναι "κλειδί" για την υλοποίηση του οποίου είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.

Εννέα συν δύο επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ ως το 2034, "κλειδί" για την υλοποίηση του οποίου είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή. Αποφάσεις για την αύξηση που θα κυμανθεί στο 1 δισ. ευρώ αναμένονται όπως ανέφεραν πηγές του ΑΔΜΗΕ εντός των επόμενων εβδομάδων αφού οριστικοποιηθούν τα μεγέθη, η διαδικασία και οι σχέσεις των υφιστάμενων μετόχων.

Τα βασικά οφέλη από τις εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις είναι η ελάφρυνση του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, η μείωση των ρύπων από την παραγωγή ενέργειας στα νησιά και η αύξηση του δυναμικού παραγωγής από ΑΠΕ στα νησιά. Οι διεθνείς διασυνδέσεις αντίστοιχα μπορούν να μειώσουν το κόστος της ενέργειας ενώ αυξάνουν τις δυνατότητες εξαγωγής ρεύματος βελτιώνοντας το εμπορικό ισοζύγιο.

Αναφορικά με τις εγχώριες διασυνδέσεις, τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν:

1.Διασύνδεση των Δωδεκανήσων, προυπολογισμού 2,8 δισ. Ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ο ΑΔΜΗΕ προκήρυξε το Δεκέμβριο τον διαγωνισμό για τα υποβρύχια καλώδια μεταξύ Κορίνθου και Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ.

2.Διασύνδεση των νησιών του Β.Αιγαίου (περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο), προϋπολογισμού 1,4 δισ. με ορίζοντα ολοκλήρωσης επίσης το 2029.

3.Ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου. Το κόστος του έργου διαμορφώνεται στα 161 εκατ. και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί φέτος.

4.Έχει ήδη ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο - Αττική) σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά - Πελοπόννησος). Απομένει ωστόσο η κατασκευή της γραμμής Χανιά - Ηράκλειο.

5.Η ολοκλήρωση του ανατολικού διαδρόμου Πελοποννήσου που συνδέει το υφιστάμενο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου που αναμένεται φέτος.

6.Διάφορα έργα συνολικού ύψους 2,3 δισ. που περιλαμβάνουν π.χ. την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, την κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ

Αναφορικά με τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, τα έργα που προωθούνται είναι η κατασκευή δεύτερης γραμμής πλάι στο υφιστάμενες διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία συνολικού κόστους 1 δισ. Ευρώ με εκτιμώμενη ολοκλήρωση στην περίοδο 2031-2033.

Δύο επιπλέον εμβληματικά έργα είναι η διασύνδεση με την Αίγυπτο (3,6 δισ.) για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη και με τη Σαουδική Αραβία για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ και της National Grid (Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας). Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, όπως ανέφερε πρόσφατα σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου. Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας έχει επίσης το εν λόγω έργο πρόκειται να συνδυαστεί με το πρότζεκτ της διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ προκειμένου να ενταχθούν στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ