Imperial Brands Hellas: Η Αναστασία Καψάλη νέα Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων

Η Αναστασία Καψάλη ανέλαβε Επικεφαλής των Εταιρικών Σχέσεων της Imperial Brands Hellas. Με καθήκοντα τις Εταιρικές Υποθέσεις και την Εταιρική Επικοινωνία, και με στόχο την ενίσχυση του ουσιαστικού διαλόγου για την υπεύθυνη επιχειρηματική εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Η κ. Καψάλη διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε κλάδους όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, η διαφήμιση, ο πολιτισμός και η καινοτομία, τα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), η αγροδιατροφή, η υγεία και τα μέσα ενημέρωσης. Έχει διατελέσει στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, συνεργαζόμενη με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η επαγγελματική της πορεία συνδυάζει εξειδίκευση στους τομείς της Επικοινωνίας, των Εταιρικών Υποθέσεων, των Δημοσίων Σχέσεων, της Βιωσιμότητας και της Στρατηγικής. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων – στην Επικοινωνία, στις Διαπραγματεύσεις και στη Βιώσιμη Διοίκηση – και υποψήφια διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Καψάλη δήλωσε: «Είναι τιμή μου να ανήκω στο δυναμικό της Imperial Brands Hellas, σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού για τον κλάδο και την κοινωνία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε - ως μια ομάδα - στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης, ενδυναμώνοντας την στρατηγική της Εταιρείας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, κ. Νίκος Νικηφορίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη της Αναστασίας στην ομάδα μας είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η Imperial Brands Hellas επενδύει σταθερά στο πολυτιμότερο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους μας. Ιδιαίτερα σε μια κομβική στιγμή που η Εταιρεία μας κλείνει 45 χρόνια λειτουργίας και προχωρά με υπευθυνότητα προς στο μέλλον.»